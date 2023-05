Gerwyn Price ist eines der bekanntesten Gesichter im internationalen Dartsport. Der streitbare Waliser und ehemalige Rugby-Profi konnte bei der Weltmeisterschaft 2023 nicht überzeugen – und würde die WM zukünftig lieber in Wales austragen lassen.

Alle Informationen zu Gerwyn Price erfahrt ihr hier im Porträt

Gerwyn Price Steckbrief: Beruf, Familie, Instagram

Alle wichtigen Fakten zu Gerwyn Price auf einen Blick:

Name : Gerwyn Price

: Gerwyn Price Spitzname : The Iceman, Gezzy

: The Iceman, Gezzy Geburtstag : 07.03.1985

: 07.03.1985 Sternzeichen : Fische

: Fische Geburtsort : Markham (Wales)

: Markham (Wales) Staatsangehörigkeit : walisisch

: walisisch Beruf : ehemaliger Rugby-Spieler, Profi-Dartspieler

: ehemaliger Rugby-Spieler, Profi-Dartspieler Kinder : 2 Kinder

: 2 Kinder Ehefrau : Bethan Palmer (verh. 2018)

: Bethan Palmer (verh. 2018) Instagram: @gerwynpriceiceman180

Gerwyn Price: Weltrangliste, Preisgeld und Vermögen

In der aktuellen PDC Weltrangliste – PDC Order of Merit – (Stand: Mai 2023) belegt der Iceman Platz 4 mit einem Preisgeld von 778,250. Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung. Seit 2021 war Price regelmäßig an der Spitze der Weltrangliste zu finden.

Gerwyn Price: Spitzname, Trikot, Einlaufmusik, Darts Pfeile

Seinen Spitznamen „The Iceman“ hat er bereits seit seiner Zeit als Rugby-Spieler. Die genaue Herkunft ist allerdings nicht bekannt. Weitere wichtige Fakten zu Price als Dartsspieler im Überblick:

Darts : 24 g Red Dragon

: 24 g Red Dragon Einlaufmusik : "Ice Ice Baby" von Vanilla Ice

: "Ice Ice Baby" von Vanilla Ice Wurfhand : rechts

: rechts Farbe des Trikots: hellblau

Gerwyn Price: Sein Weg zum Dartprofi

Vor dem Dartsport spielte Price lange Zeit professionell Rugby. Wegen einer Handverletzung beendete er 2014 diese Karriere allerdings und fokussierte sich vollends auf Darts. 2014 qualifizierte er sich auch direkt für die PDC Weltmeisterschaft.

2017 erreichte er zweimal ein Major-Finale, einmal bei den UK Open und einmal beim World Cup of Darts. Seinen bis dahin größten Erfolg feierte er am 18. November 2018 durch den Sieg beim Grand Slam of Darts gegen Gary Anderson. 2019 erreichte er das Halbfinale der Champions League und belegte Platz 5 in der Premier League. Am 17. November 2019 konnte Price erneut den Grand Slam of Dartsgewinnen. Neben der Belgian Darts Championship gewann er 2020 auch den World Cup sowie die World Series of Darts.

2021 wurde er als erster Waliser Weltmeister im Darts und stieg auf Platz eins der Weltrangliste. Die European Darts Touren 2021 sowie den Grand Slam konnte er ebenfalls für sich entscheiden. Auf der Pro Tour 2022 gewann er neben den International Darts Open auch das Players Championship 7. Beim World Matchplay 2022 spielte er am 23. Juli 2022 beim Halbfinalsieg gegen Danny Noppert einen Nine Darter. Im September 2022 gewann Price zum zweiten Mal in seiner Karriere die World Series of Darts Finals.

Price reaktiviert Profil bei Instagram nach WM-Kontroverse

Gerwyn Price hat nach seinem Ausscheiden bei der WM 2023 in London sein Instagram-Profil wieder reaktiviert und ist in dem sozialen Netzwerk nun wieder aktiv. Price gratulierte dem neuen Weltmeister Michael Smith. „Gratulation Michael Smith. Hoch verdient. Viele weitere werden kommen. Genieß es“, schrieb Price mit dem Hashtag #numberone. Den Spitzenplatz hatte Price mit seiner 1:5-Niederlage gegen den Deutschen Gabriel Clemens im Viertelfinale verloren. Nur wenige Minuten nach der Pleite hinterließ Price einen kryptischen Post, wonach er überlege, nie mehr bei der WM im Alexandra Palace zu spielen. Am nächsten Morgen waren plötzlich alle Fotos und Storys, darunter der angedrohte WM-Boykott, auf der Plattform verschwunden.

