Friedrich Merz ist seit Januar 2022 Bundesvorsitzender der CDU. Seit dem 15. Februar 2022 ist er außerdem Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und somit Oppositionsführer im 20. Deutschen Bundestag. Zuletzt ist der Politiker aufgrund von Äußerungen zur AfD stark in die Kritikk geraten.

Was ist aber über Friedrich Merz privat bekannt?

bekannt? Wer ist seine Familie?

Alle Infos zum CDU-Parteivorsitzenden gibt es hier in der Übersicht in seinem Porträt.

Merz Steckbrief im Steckbrief: Größe, Ehefrau, Kinder

Name : Friedrich Merz

: Friedrich Merz Geburtstag : 11.11.1955

: 11.11.1955 Geburtsort : Brilon

: Brilon Größe : 1,98 m

: 1,98 m Ehefrau : Charlotte Merz, Richterin in Arnsberg

: Charlotte Merz, Richterin in Arnsberg Beruf : Rechtsanwalt, Richter, Politiker

: Rechtsanwalt, Richter, Politiker Familie : drei Kinder (einen Sohn, zwei Töchter), fünf Enkelkinder

: drei Kinder (einen Sohn, zwei Töchter), fünf Enkelkinder Twitter : FriedrichMerz

: FriedrichMerz Instagram: merzcdu

Friedrich Merz: Politischer Werdegang und Karriere

Friedrich Merz ist seit 1972 Mitglied der CDU. Seit 1989 hält er ein politisches Amt inne, damals als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Zwischen 1994 und 2009 saß Merz im Bundestag, zwischen 2000 und 2002 war er Fraktionsvorsitzender der Partei. Nach 2009 verließ er die Politik und arbeitete wieder als Wirtschaftsanwalt und als Lobbyist. Seit 2018, nachdem Angela Merkel ihren Rücktritt aus der Politik bekannt gab, erscheint Friedrich Merz wieder auf der politischen Bühne.

Friedrich Merz und der CDU-Vorsitz: Drei Anläufe

Dreimal hat sich Friedrich Merz seit 2018 um den Vorsitz der CDU beworben. Das erste Mal gab er sein Interesse im Oktober 2018 bekannt. Damals hatte Altkanzlerin Angela Merkel angekündigt, den Vorsitz abgeben zu wollen und bei der nächsten Bundestagswahl 2021 nicht mehr anzutreten. Neben Friedrich Merz standen Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn zur Wahl. Im zweiten Wahlgang verlor Merz gegen Kramp-Karrenbauer, die bis 2020 Vorsitzende der Partei war.

Im Februar 2020 gab Friedrich Merz bekannt, dass er erneut für den CDU-Parteivorsitz kandidieren würde. Dabei war es klar, dass der CDU-Parteivorsitzende dann womöglich bei der Wahl 2021 auch der Kanzlerkandidat der Union sein würde. Neben Merz bewarben sich diesmal Jens Spahn und Armin Laschet. Wegen der Corona-Pandemie wurde der CDU-Parteitag im Januar 2021 digital durchgeführt. Im zweiten Wahlgang unterlag Merz diesmal Armin Laschet, der später auch Kanzlerkandidat der Union wurde.

Nach der historischen Wahlniederlage der Union bei der Bundestagswahl 2021 legte Armin Laschet sein Amt nieder. Die CDU müsse sich neu aufstellen, um eine starke Opposition zu sein, so Laschet. Im November 2021 wurde klar, dass sich Friedrich Merz zum dritten Mal um den Parteivorsitz bewerben würde. Bei dieser Runde standen ihm Helge Braun und Norbert Röttgen gegenüber. Diesmal wurde vor dem Parteitag eine Mitgliederbefragung zum CDU-Vorsitzenden durchgeführt. Dabei entschieden sich 62,1 Prozent der rund 400.000 CDU-Mitglieder für Friedrich Merz. Beim CDU-Parteitag am 15. und 16. Januar 2021 wurde Merz offiziell zum Vorsitzenden gewählt.

Kinder und Ehefrau: Die Familie von Friedrich Merz

1981 heiratete Friedrich Merz seine Ehefrau Charlotte. Sie arbeitet heute als Direktorin des Amtsgerichts in Arnsberg. Gemeinsam haben sie drei Kinder: einen Sohn und zwei Töchter. Des Weiteren hat Friedrich Merz fünf Enkelkinder.

Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU kommt mit Ehefrau Charlotte Merz zum 69. Bundespresseball ins Hotel Adlon.

© Foto: dpa

Privatjet von Friedrich Merz: Pilot in der Freizeit

Pilot und ist in der Vergangenheit schon zu seinen Terminen selbst geflogen. Wie viele Flugzeuge er tatsächlich besitzt, hat Friedrich Merz istund ist in der Vergangenheit schon zu seinen Terminen selbst geflogen. Wie viele Flugzeuge er tatsächlich besitzt, hat in der Vergangenheit für Diskussion gesorgt

Blackrock und Lobbyismus: Interessenkonflikte

Mehrmals ist Friedrich Merz in der Vergangenheit ein Interessenkonflikt vorgeworfen worden. Zwar hat er diese immer bestritten, doch haben die Vorwürfe ausgereicht, dass er 2020 seine Position als Aufsichtsratsvorsitzender von Blackrock niederlegte. Für die US-Investmentfirma hatte er auch als Lobbyist gearbeitet. Diese Tätigkeit war ein wesentlicher Grund für die verlorene Wahl zum Parteivorsitzenden 2018.

Friedrich Merz Vermögen: „Gehobene Mittelschicht“

2018 sorgte Merz für Kontroverse, als er in einem Interview mit „Bild“ sagte, dass er als Millionär zur gehobenen Mittelschicht gehöre. Im Wortlaut sagte er: „Ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht in Deutschland zählen und nicht zu dieser kleinen, sehr vermögenden, sehr wohlhabenden Oberschicht zugehörig – sicher nicht.“ Später sagte er, dass er „rund eine Million Euro brutto“ im Jahr verdiene – was ihn eindeutig in die Oberschicht verortet. Laut Bundesbank gehört man dann zu den oberen fünf Prozent der Top-Verdiener in Deutschland, wenn man rund 700.000 Euro netto im Jahr verdient.

Merz: Schicht in der Pflege im Klinikum Hochsauerland

CDU-Chef Friedrich Merz hat eine Frühschicht auf der Intensivstation des Klinikums Hochsauerland begleitet. „Nicht als Politiker, sondern als Teil des Pflegeteams“, schrieb Merz am Ostersonntag 2023 auf Twitter. Er habe damit in der Karwoche ein Versprechen eingelöst. „Danke für diese wertvolle Erfahrung und dem ganzen Team frohe Ostern“, schrieb der CDU-Vorsitzende weiter. Dazu veröffentlichte er Bilder, die ihn wie die übrigen Pflegekräfte in blauer Klinik-Arbeitskleidung zeigen.

Einer Mitteilung des Klinikums zufolge hatte eine Pflegeschülerin Merz auf einer Veranstaltung im Herbst vergangenen Jahres dazu eingeladen, einmal selbst zu erleben, wie sich eine Schicht im Pflegedienst einer Intensivstation anfühlt. Der CDU-Chef half demnach bei der Schicht am Mittwoch etwa beim Anreichen von Verbandmaterial, bei der Umlagerung von Patienten und bei der Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten.

Merz wegen Äußerungen zur AfD in der Kritik

Merz hatte in einem Interview am Sonntag, den 23.07.2023 erneut betont, dass seine Partei eine Zusammenarbeit mit der AfD auf Landes- oder Bundesebene klar ablehne. Gleichzeitig erklärte er jedoch, dass Kontakte auf lokaler Ebene durchaus denkbar seien. Insbesondere auf der kommunalen Ebene müsse man pragmatischer mit demokratisch gewählten Amtsträgern der AfD umgehen, so äußerte sich Merz in einem Interview mit dem ZDF. Wenn beispielsweise ein Landrat oder Bürgermeister, der der AfD angehört, gewählt werde, sei es selbstverständlich, dass man Wege suche, um weiterhin gemeinsam in dieser Stadt zusammenzuarbeiten.

Die Äußerungen von Merz hatten daraufhin zu massiver Kritik aus der Opposition sowie aus den eigenen Reihen geführt. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warf Merz einen "Tabubruch" vor. Den Kurswechsel, den Merz offensichtlich anstrebe, baue auf einer "total brüchigen Argumentation auf", sagte Kühnert im ZDF-"Morgenmagazin". Auch Grünen-Chefin Ricarda Lang schrieb auf Twitter, wer eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht ausschließe, denke "entweder, dass dort keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden (...) - oder er meint es schlichtweg nicht ernst mit der Brandmauer nach rechts."

Auch in den eigenen Reihen rumorte es. Führende Vertreter der Union, darunter mehrere Regierungschefs, haben jegliche Form der Zusammenarbeit mit der AfD auf staatlicher Ebene klar abgelehnt. "Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung", schrieb darauf Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auf Twitter. "Wo soll es da Zusammenarbeit geben?" Die CDU könne "nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist".

Angesichts der massiven Kritik hat Merz eine Klarstellung zu seiner Position bezüglich der AfD veröffentlicht. Am Tag nach dem Interview teilte Merz über Twitter mit: "Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben."