Emmy Russ ist ein deutsch-russisches Model, das in den vergangenen Jahren auch als Influencerin aktiv war. Außerdem nahm sie an zahlreichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ und „Promis unter Palmen“ teil. Auch in der Schauspielerei hat sie sich bereits ausprobiert. So spielte sie Rollen in „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“. Nun wagt sie ihr nächstes Abenteuer: Ab der vierten Folge ist sie in „Kampf der Realitystars“ 2023 auf RTL2 zu sehen.

Emmy Russ ist seit zahlreichen Jahren im deutschen TV zu sehen. Doch wie tickt sie eigentlich privat? Hat sie einen Freund? Und wie hoch ist ihr Vermögen? Wir haben das Model genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrer Größe bis hin zu ihrem Instagram-Account findet ihr hier.

Emmy Russ im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort und Co.

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um das Model im Überblick:

Bürgerlicher Name: Elmira (Nachname nicht bekannt)

Elmira (Nachname nicht bekannt) Künstlername: Emmy Russ

Emmy Russ Beruf: Model, Influencerin, Reality-TV-Darstellerin

Model, Influencerin, Reality-TV-Darstellerin Geburtstag: 11.05.1999

11.05.1999 Alter: 23 Jahre

23 Jahre Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 1,57 m

1,57 m Geburtsort: Hamburg

Hamburg Wohnort: Madrid

Madrid Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: keine

keine Instagram: emmyruss

Emmy Russ nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2023 teil

vierten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zieht mit Emmy Russ in Folge 4 eine echte Reality-TV-Kennerin an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023“. Die 12. April 2023 auf RTL2 beantwortet. In derder RTL2-Showzieht mit Emmy Russ in Folge 4 eine echte Reality-TV-Kennerin an den Sandstrand von Thailand. Was auf den ersten Blick wie ein Urlaub wirkt, entpuppt sich jedoch als Wettstreit um ein Preisgeld vonund den Titel. Die Teilnehmer müssen sich nicht nur in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Challenges beweisen, sondern auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, denn nur dann sind sie vor dem Rauswurf sicher. Außerdem kommen immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. Wer hat die beste Taktik, um „Realitystar 2023“ zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? All diese Fragen werden seit demaufbeantwortet.

Hat Emmy Russ einen Freund?

Im Jahr 2021 stellte Emmy Russ passend zu ihrem Geburtstag anhand eines Bildes auf ihrem Instagram-Account ihren letzten Freund, den spanischen Reality-TV-Darsteller Cristian Jerez, vor. Doch bereits kurze Zeit später verkündete sie, dass das Paar sich wieder getrennt hat. Zuvor war sie mit dem Komiker Udo Bönstrup liiert, mit dem sie an dem Treuetest von „Temptation Island VIP“ 2021 teilnahm und scheiterte. Ihre Beziehung hielt dem Experiment nicht stand, sodass sich das Paar nach der Show trennte. Aktuell genießt Emmy Russ ihr Leben als Single.

Emmy Russ spielte in „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“ mit

Emmy Russ brach im Alter von 15 Jahren die Schule ab und begann daraufhin Videos auf YouTube zu veröffentlichen. Im Jahr 2015 übernahm sie dann die Gastrolle der Nina Nockel in der beliebten RTL2-Soap „Köln 50667“. Sie spielte insgesamt 77 Folgen in der Serie mit, bevor sie diese verließ. Zuvor verkörperte sie diese Rolle auch schon in der RTL2-Soap „Berlin – Tag & Nacht“. Anschließend holte sie ihren Schulabschluss nach.

Im Jahr 2021 ergatterte Emmy Russ schließlich eine feste Rolle bei „Berlin – Tag & Nacht“ und spielte dort sich selbst. Etwa sechs Wochen lang war sie darin als ehemalige Visagistin und angehende Friseurin in der „Schnitte“ zu sehen. Doch auch dort hörte sie nach kurzer Zeit wieder auf, denn wie sie auf ihrem Instagram-Account verriet, hat sie sich mit den anderen Darstellern nicht verstanden.

Emmy Russ: Karriere im Reality-TV

In den Jahren 2017 und 2018 nahm Emmy Russ an dem Single-Experiment „UNdressed – Das Date im Bett“ teil. Damit feierte sie ihre Premiere im Reality-TV. Ein Jahr später war sie als Xenia Lewandowski in der Serie „Chartbreaker – Die Casting-Soap“ zu sehen. Anschließend nahm sie als 19-Jährige an der Show „Ab ins Kloster! – Rosenkranz statt Randale“ zum ersten Mal an einer Prime-Time-Reality-Serie teil. Darin war sie mit drei weiblichen Jugendlichen zu Gast in einem Kloster. Sie beendete am dritten von den angesetzten acht Tagen den Aufenthalt im Kloster jedoch vorzeitig.

Einem breiteren Publikum wurde Emmy Russ im Jahr 2020 während ihrer Teilnahme an der ProSieben-Show „Beauty & The Nerd“ bekannt. Dort wurde sie mit der Berufsbezeichnung „Bikini-Model“ vorgestellt. 2021 nahm sie außerdem zusammen mit ihrem damaligen Partner Udo Bönstrup an der zweiten Staffel der RTL-Show „Temptation Island VIP“ teil.

Emmy Russ nahm an „Promi Big Brother“ und „Promis unter Palmen“ teil

Emmy Russ nahm im August 2020 an der achten Staffel der beliebten Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil. Mit ihren offenen Gesprächen über Sex und Intimitäten löste sie darin eine Welle an Fassungslosigkeit und Empörung in den Medien aus. Daraufhin wurde sie am Tag vor dem großen Finale von den Zuschauern aus der Show gewählt und belegte schlussendlich den fünften Platz. Sie verbrachte dementsprechend insgesamt 23 Tage in dem berühmten TV-Container.

Ein Jahr später nahm sie an der zweiten Staffel der Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ teil. Die Ausstrahlung dieser wurde jedoch nach der zweiten Folge aufgrund des Tods von Willi Herren eingestellt. Die restlichen, bereits produzierten Folgen wurden daraufhin nicht mehr gesendet. Im Nachhinein wurde jedoch öffentlich bekannt, dass Emmy Russ in der Show den fünften Platz belegt hat.

Hat Emmy Russ einen Instagram-Account?

Emmy Russ hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr aktuell rund 241.000 Fans (Stand: Mai 2023). Mit diesen teilt sie überwiegend Einblicke in ihr Berufsleben als Model. Hin und wieder postet sie jedoch auch Schnappschüsse aus ihrem Privatleben, wie zum Beispiel von ihren Reisen.

Wie hoch ist das Vermögen von Emmy Russ?

Emmy Russ hat bereits an zahlreichen Reality-TV-Formaten teilgenommen und arbeitet seit einigen Jahren als Influencerin und Model. Aus diesem Grund fragen sich viele ihrer Fans, wie hoch ihr Vermögen ist. Aktuell gibt es dazu jedoch keine offiziellen Angaben.