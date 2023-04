Ekaterina Leonova ist eine russische Profitänzerin in den Sparten Standard- und lateinamerikanische Tänze. Im Alter von 20 Jahren zog sie nach Deutschland, um dort ihre Tanzkarriere weiterzuverfolgen. Den internationalen Durchbruch im Tanzsport schaffte sie mit dem Gewinn des EU-Cups. Seit 2013 tanzt sie außerdem als Profi in der beliebten RTL-Show ist eine russischein den Spartenund. Im Alter von 20 Jahren zog sie nach Deutschland, um dort ihre Tanzkarriere weiterzuverfolgen. Den internationalen Durchbruch im Tanzsport schaffte sie mit dem Gewinn des. Seit 2013 tanzt sie außerdem als Profi in der beliebten RTL-Show „Let‘s Dance“ . Und auch in der aktuellen Staffel kämpft sie mit ihrem Tanzpartner Timon Krause um den Titel.

Ekaterina Leonova ist seit zahlreichen Jahren im deutschen TV zu sehen. Doch was ist eigentlich privat über sie bekannt? Hat sie einen Freund? Und wie hoch ist ihr Vermögen? Wir haben euch alle Infos zu Ekaterina Leonova im Porträt zusammengestellt.

Ekaterina Leonova im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort und Co.

Die wichtigsten Fakten zu Ekaterina Leonova auf einen Blick:

Name: Ekaterina Leonova

Ekaterina Leonova Beruf: Tänzerin

Tänzerin Alter: 36 Jahre

36 Jahre Geburtstag: 23. April 1987

23. April 1987 Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 1,72 m

1,72 m Geburtsort: Wolgograd (Russland)

Wolgograd (Russland) Wohnort: München

München Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Kinder: keine

keine Instagram: ekatleonova

Ekaterina Leonova tanzt als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“ 2023

RTL wieder „Let‘s Dance“! Die beliebte Tanzshow startete bereits in die 16. Staffel. Mit von der Partie ist auch die dreimal hintereinander zum Sieg! Diesen Plan verfolgt sie auch in diesem Jahr. Mit dem Mentalist Seit dem 13. Februar 2023 heißt es aufwieder „Let‘s Dance“! Die beliebte Tanzshow startete bereits in die. Mit von der Partie ist auch die Profitänzerin Ekaterina Leonova. Sie bringt in der neuen Staffel bereits zum neunten Mal einem „Let’s Dance“-Promi das Tanzen bei. 2022 landete sie mit dem Comedian Bastian Bielendorfer auf dem sechsten Platz, doch davor führte sie ihre Promi-Partner! Diesen Plan verfolgt sie auch in diesem Jahr. Mit dem Mentalist Timon Krause tanzt sie sich von Woche zu Woche und räumt dabei oftmals hohe Punktzahlen ab.

Haben Ekaterina Leonova und ihr Partner Hasan Kivran sich getrennt?

In den vergangenen Jahren wurde oftmals über das Liebesleben von Ekaterina Leonova spekuliert. Im Oktober 2022 beendete die Profitänzerin die Spekulationen schließlich, indem sie ein Foto auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, das sie auf einem Boot in der romantischen italienischen Stadt Venedig zeigt. Darunter schrieb sie: „Ich bin seit einigen Monaten in einer festen und sehr schönen Beziehung. Diese macht mich sehr glücklich und motiviert mich für mehr.“ Mehr wollte sie damals nicht preisgeben.

In den vergangenen Wochen wurde nun öffentlich, dass es sich bei ihrem Freund um den Unternehmer Hasan Kivran handelt. Die „Bild“ berichtete außerdem, dass die Beziehung von den beiden gescheitert sein soll. Laut des Artikels habe es angeblich immer wieder Streit gegeben, das Paar habe sich seit Dezember in einer On-Off-Beziehung befunden. Das angebliche Liebes-Aus hat die Profitänzerin bisher jedoch nicht offiziell bestätigt.

Ekaterina Leonova: Gerüchte um Beziehung mit Timon Krause

Nachdem das Gerücht, dass Ekaterina Leonova sich von ihrem Partner getrennt haben soll, seit einigen Wochen den Umlauf macht, berichtete die „Bild“, dass auch ihr Tanzpartner Timon Krause sich angeblich von seiner langjährigen Freundin Sarah getrennt haben soll. Dies heizt die Liebesgerüchte über das Tanzpaar, die sich bereits seit zahlreichen Wochen bei „Let‘s Dance“ halten, weiter an. Auch die Tanz-Jurorin Motsi Mabuse goss Öl ins Gerüchtefeuer, indem sie eine Tanz-Performance der beiden mit den folgenden Worten kommentierte: „Dieses Zusammensein von euch... ich glaube euch das.“ Und auch der Juror Jorge González nahm die Situation damals wahr. Ekaterina Leonova und Timon Krause schweigen bisher jedoch über das Gerücht.

Ekaterina Leonova und Mariia Maksina sind keine Schwestern

Seit zahlreichen Jahren veröffentlicht Ekaterina Leonova regelmäßig Fotos von sich und der Profitänzerin Mariia Maksina, die sie liebevoll „Schwesterherz“ nennt. Einige Fans hatten die beiden wegen ihres ähnlichen Aussehens sogar bereits als Zwillingsschwestern bezeichnet. Anfang des Jahres stellte Ekaterina Leonova jedoch eindeutig klar: Sie sind weder Schwestern noch Cousinen. Trotzdem fühlen sie sich wegen ihrer gemeinsamen Geschichte eng miteinander verbunden. Im Interview mit RTL erklärten sie, dass sie etwa zur gleichen Zeit von Russland nach Deutschland kamen, um sich den Traum vom Tanzen zu erfüllen. Kennengelernt haben sie sich dann in einem Tanzverein.

So fing Ekaterina Leonovas Karriere als Tänzerin an

Ekaterina Leonova wurde in Wolgograd in der damaligen Sowjetunion geboren. Seit ihrem zehnten Lebensjahr tanzt sie Standard und Latein. Bereits als sie noch zur Schule ging, begann sie eine Ausbildung zur Tanzpädagogin, die sie im Jahr 2007 an dem Staatlichen Institut für Kunst und Kultur abschloss. Ein Jahr später zog sie von Wolgograd nach Köln, um ihre Tanzkarriere weiterzuverfolgen, und studierte dort Betriebswirtschaftslehre. Mitte 2018 schloss sie das Studium mit dem Titel Master of Science ab.

Den internationalen Durchbruch im Tanzsport schafften Ekaterina Leonova und ihr damaliger Tanzpartner Paul Lorenz im Jahr 2012 mit dem Gewinn des EU-Cups in den Standardtänzen, dem zweiten Platz in den lateinamerikanischen Tänzen sowie ihrem Sieg im World Cup Standard in Malaysia.

Ekaterina Leonovas Karriere bei „Let‘s Dance“

Ekaterina Leonova tanzte erstmals im Jahr 2013 in der sechsten Staffel der beliebten RTL-Show „Let‘s Dance“ als Profi. Mit ihrem damaligen Tanzpartner Paul Janke erreichte sie den dritten Platz. 2015 knickte die Profitänzerin bei dem Finaltanz mit dem ehemaligen Gewichtheber Matthias Steiner so unglücklich um, dass sie sich einen Bänderriss zuzog. Trotz der Schmerzen ließ sie sich bis zum Ende des Tanzes nichts anmerken. Das Paar belegte schlussendlich den dritten Platz. Als Tanzpartnerin von Gil Ofarim gewann Ekaterina Leonova 2017 die Show und holte erstmals den Titel „Dancing Star“. 2018 folgte der zweite Sieg, dieses Mal mit dem Promi Ingolf Lück an ihrer Seite. Und auch 2019 tanzte sie bei „Let‘s Dance“ mit – dieses Mal mit dem ehemaligen Handballer Pascal Hens, mit dem sie den dritten Sieg in Folge holen konnte.

In der 13. Staffel von „Let’s Dance“ war Ekaterina Leonova zum ersten Mal seit 2013 nicht mehr als Profitänzerin mit von der Partie. Nach zwei Jahren Pause kehrte sie 2022 jedoch wieder zu der Show zurück.

Hat Ekaterina Leonova einen Instagram-Account?

Ekaterina Leonova hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr aktuell rund 280.000 Follower (Stand: April 2023). Mit diesen teilt sie überwiegend Einblicke in ihr Berufsleben als professionelle Tänzerin. Hin und wieder postet sie jedoch auch Schnappschüsse aus ihrem Privatleben oder macht Werbung für Tanzworkshops.

Wie hoch ist das Vermögen von Ekaterina Leonova?

Ekaterina Leonova ist seit zahlreichen Jahren als professionelle Tänzerin aktiv und tanzt seit der sechsten Staffel im Jahr 2013 als Profi in der RTL-Show „Let‘s Dance“. Aus diesem Grund fragen sich zahlreiche Fans, wie hoch ihr Vermögen ist. Laut der Internetseite „dasvermoegen.com“ soll sie ein geschätztes Vermögen von rund 400.000 Euro besitzen. Bestätigt ist das jedoch nicht.