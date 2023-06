Moderatorin Jana Wosnitza wechselt den Sender. Künftig ist gebürtige Kölnerin bei RTL zu sehen. Seit Mai 2021 war sie Co-Moderatorin des Stahwerk Doppelpass. Zudem fungierte sie als Co-Moderatorin in der Live-Sendung „Fantalk“, ebenfalls auf Sport1. Wie tickt die Moderatorin und Sportjournalistin?

Jana Wosnitza – Steckbrief:

Name: Jana Wosnitza

Jana Wosnitza Geburtstag: 17. Oktober 1993

17. Oktober 1993 Geburtsort: Köln, Deutschland

Köln, Deutschland Geschwister : Ein Bruder

: Ein Bruder Lieblingsverein : 1. FC Köln

: 1. FC Köln Instagram: janawosnitza

janawosnitza Twitter: janawosnitza

RTL holt Moderatorin Jana Wosnitza

Mit Jana Wosnitza als Moderatorin: Das große RTL-Team für die Übertragungen in der neuen NFL-Saison.

© Foto: Jürgen Kessler/dpa

Wosnitza war Co-Moderatorin im „Doppelpass“ und „Fantalk“

Jana Wosnitza, geboren 1994 in Köln, wuchs mit ihren Eltern und einem Bruder in Köln auf. Nach dem Abitur begann sie ein BWL-Bachelorstudium an der Universität Mannheim und absolvierte ein Auslandssemester mit Schwerpunkt Journalismus an der San Diego State University in den USA. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums machte Jana Wosnitza ein Praktikum in der Medienabteilung des FC Bayern München. Dieses Praktikum legte den Grundstein für ihre spätere berufliche Laufbahn. Wosnitza konzentrierte sich in ihrer Ausbildung nun auf den Sportjournalismus.

Sie begann ein Masterstudium an der Sporthochschule Köln und unterbrach dieses für ein Praktikum beim Sportsender Sport1. Auf das Praktikum folgte ein zweijähriges Volontariat. Im Anschluss wurde sie Moderatorin. Neben der Darts-WM war Jana Wosnitza bisher bei Sport1 auch im „Fantalk“ zu sehen. Am 23. Mai 2021 war sie erstmals als Co-Moderatorin der Fußball-Talkshow Doppelpass tätig.