ran NFL", ist für Millionen von Menschen in Deutschland bekannt, da die Begeisterung für American Football immer weiter wächst. Während der Football-Saison war er bis 2022 ein regelmäßiger Gast bei ProSieben und auf ran.de. Hier berichtete er ausführlich über die reguläre NFL-Saison, Playoffs und den Christoph "Icke" Dommisch, bekannt als das Gesicht von "", ist für Millionen von Menschen in Deutschland bekannt, da die Begeisterung fürimmer weiter wächst. Während der Football-Saison war er bis 2022 ein regelmäßiger Gast beiund auf. Hier berichtete er ausführlich über die reguläre NFL-Saison, Playoffs und den Super Bowl . Mit seiner humorvollen Analyse und Kommentierung am Rande der Liga hat er bei Football-Fans bereits den Ruf als Kultmoderator erlangt.

Doch wer ist der Mann hinter dem Laptop mit den langen blonden Haaren eigentlich? Wie tickt der Sportreporter und Moderator privat? Alle Infos zu „Icke“ Dommisch liefern wir euch in seinem Porträt.

Steckbrief „Icke“ Dommisch

Alle Fakten zu Christoph „Icke“ Dommisch findet ihr hier in der Übersicht:

Name : Christoph Dommisch

: Christoph Dommisch Spitzname : Icke

: Icke Geburtstag : 05. Januar 1987

: 05. Januar 1987 Geburtsort : Frankfurt (Oder)

: Frankfurt (Oder) Beruf : Fernsehmoderator und Sportreporter

: Fernsehmoderator und Sportreporter Twitter : @Icke41

: @Icke41 Instagram: icke41

Karriere: Wie kam „Icke“ Dommisch zu ran Football?

In der Football-Fangemeinde hat sich Christoph „Icke“ Dommisch längst zum Kultmoderator gemausert. Er ist der heimliche Star der Football-Berichterstattung in Deutschland. Auf ran.de, ProSieben und ProSieben MAXX kommentiert er auf sympathische und humorvolle Weise die Sendungen von „ran NFL“ hinter seinem Laptop. Er ist seit 2015 der „Netman“ und wirft einen genaueren Blick auf das, was am Rande passiert. Immer im Fokus hat er die Reaktionen der Zuschauer in den sozialen Netzwerken.

früher gemacht? Anders als seine Kollegen TV und zur Berichterstattung über den Sport fand er über ein Studium im Sportjournalismus und Sportmanagement, das er nach einem Praktikum bei Radio Fritz absolvierte. 2012 startete Icke Dommisch ein Volontariat bei der von ProSieben produzierten Sendung „ran“. Drei Jahre später fing er an, als Redakteur zu arbeiten. Doch wie kam er dazu und was hat ergemacht? Anders als seine Kollegen Jan Stecker Björn Werner und Patrick Esume blickt Icke Dommisch auf keine Karriere als aktiver Footballspieler zurück. Den Weg in denund zur Berichterstattung über den Sport fand er über einimund Sportmanagement, das er nach einem Praktikum bei Radio Fritz absolvierte. 2012 startete Icke Dommisch einbei der von ProSieben produzierten. Drei Jahre später fing er an, als Redakteur zu arbeiten.

„Icke“ Dommisch und seine Kollegen sind Football-Fans bestens bekannt.

© Foto: ProSieben / Marc Rehbeck

Warum heißt Christoph Icke Dommisch eigentlich „Icke“?

Den Sportmoderator Christoph Dommisch kennen viele wohl besser als „Icke“. Er darf in der Berichterstattung über Football im deutschen Fernsehen nicht fehlen. geboren wurde er 1987 in Brandenburg, in der Nähe der Hauptstadt. Heute noch zu hören ist sein Slang aus der Heimat. Der Dialekt und seine Herkunft brachten ihm beim Sender ProSieben den Spitzname „Icke“ ein, was berlinerisch ein Ausdruck für „ich“ ist.

Icke Dommisch: Kurze Haare?

Sein Markenzeichen ist unverkennbar: Christoph „Icke“ Dommisch sticht durch seine gepflegten, langen blonden Haare hervor. Für seine Mähne und seinen Bart investiert er gerne Zeit, wie er mal in einem Interview mit der „Bild“ verriet. Haare abschneiden? Das würde „Icke“ Dommisch nicht mal für eine Million machen, sagte er. Doch natürlich fragen sich viele, wie der Moderator mit kurzen Haaren aussehen würde und ob er das Haar schon einmal kurz getragen hat. Der Moderator verriet, dass er vor seiner Zeit bei ProSieben für Hertha BSC gearbeitet hat und damals kürzere Haare und fast keinen Bart gehabt habe. „Die Videos dazu findet man noch im Netz. Der Look war ein kleines Verbrechen“, sagte er 2017 im „Bild“-Interview. Auf Instagram zeigt sich der Kommentator immerhin häufig mit zurückgebundenen Haaren.

NFL-Football ab 2023/24 auf RTL: Was passiert mit „Icke“?

Der große Hype in Deutschland um American Football ist nicht zuletzt der Verdienst der Moderatoren, Kommentatoren und Experten des ran NFL-Teams. Patrick Esume, Jan Stecker, Volker Schenk, Björn Werner, Christoph Dommisch und Co. führten seit vielen Jahren durch die Spiele der NFL. 2019 gab es dafür sogar einen deutschen Fernsehpreis. Viele Footballfans in Deutschland hofften, dass auch „Icke“ zu RTL wechselt. Der Netman bleibt jedoch bei ProSieben. Seine „Rolle“ wurde ohnehin bereits mit Alex „Kucze“ von Kuczowski besetzt.

