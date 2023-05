Der deutsche Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer war erstmals im Jahr 2016 in der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Seitdem zählt er zur festen Jury-Besetzung. Als Inhaber und Geschäftsführer der Maschmeyer Group hat er in den vergangenen Jahren bereits reichlich Erfahrung gesammelt. Diese möchte er nun mit neuen Gründern teilen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Carsten Maschmeyer ist seit zahlreichen Jahren in der Unternehmenswelt aktiv. Doch wie tickt er privat? Hat er eine Frau und Kinder? Und wie hoch ist sein Vermögen? Wir haben den Unternehmer genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos findet ihr hier im Überblick.

Carsten Maschmeyer im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Carsten Maschmeyer im Überblick:

Name: Carsten Maschmeyer

Carsten Maschmeyer Geburtstag: 8. Mai 1959

8. Mai 1959 Alter: 64 Jahre

64 Jahre Geburtsort: Bremen

Bremen Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Investor, Finanzunternehmer, Geschäftsführer

Investor, Finanzunternehmer, Geschäftsführer Ehefrau: Veronica Ferres

Veronica Ferres Kinder: drei

drei Instagam: maschmeyer

Carsten Maschmeyer ist Investor bei „Die Höhle der Löwen“

Seit 2016 ist Carsten Maschmeyer als Investor bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. 2023 ist er ebenfalls wieder am Start. Neben seinen Kollegen versucht er, möglichst viele Deals zu bekommen. Laut „focus.de“ hat Maschmeyer seit der dritten Staffel ungefähr fünf Millionen Euro investiert, verteilt auf 40 Start-ups. Manche Deals platzten nach der Show, doch 22 bestehen bis heute.

Einige Start-ups, in die Maschmeyer investierte, findet ihr hier:

Triggerdinger

Flasher

Nippli

freibeik

THE PLANT BOX

HealthMe

KOHPA

ajuma

nao

HYCONNECT

presize

iCapio

Skills4School

Aktimed

Finanzguru

Foodguide

Talentcube

Blufixx

Lizza

Hat Carsten Maschmeyer eine Frau und Kinder?

Noch während seines Jobs beim Finanzvermittlungskonzern lernte Maschmeyer seine spätere Frau Bettina kennen. Nach knapp 20 Jahren Ehe haben sich die beiden 2009 jedoch scheiden lassen. Aus der Beziehung gehen zwei Söhne hervor – Marcel und Maurice. Seit September 2014 ist Maschmeyer mit der deutschen Schauspielerin Veronica Ferres verheiratet. Somit ist er der Stiefvater von Lilly Krug.

Carsten Maschmeyer war tablettensüchtig

2021 gab Maschmeyer bekannt, dass er in den Jahren von 2003 bis 2010 schwer tablettensüchtig war. Dies führte dazu, dass er schließlich nicht mehr arbeitsfähig war. Er bekam Medikamente gegen die Sucht, welche als Nebenwirkung zu einer Depression führten. Nach mehreren gescheiterten Versuchen wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Mithilfe einer Entzugstherapie gelang es ihm, seine mentale Gesundheit zu stabilisieren. „Der Verkauf von AWD fand im Dezember 2007 statt. Das erste Mal tagsüber habe ich eine Schlaftablette im Winter 2008/2009 genommen. Da begann dann die Sucht“, beschreibt er in einem Artikel der „Fuldaer Zeitung“.

Was hat Carsten Maschmeyer mit dem AWD zu tun?

Vermutlich 1987 stieg Maschmeyer mit nur 900.000 DM in den von seinem Vater gegründeten Allgemeinen Wirtschaftsdienst ein (AWD). Dort übernahm er die Leitung des Finanzvertriebs. Ab 1991 begann Maschmeyer mit der Auslandsexpansion des AWD. Dafür gründete er ein Tochterunternehmen (AWD Österreich) in Wien. Im Laufe der Zeit folgten Markteintritte in der Schweiz, Großbritannien sowie Mittel- und Osteuropa. 2007 wurde AWD schließlich vom Schweizer Versicherungskonzern Swiss Life übernommen. Im Jahr 2008 wurde Maschmeyer Co-CEO. Dort trat er jedoch ein Jahr später wieder aus und wechselte in den Verwaltungsrat.

In welchen Unternehmen arbeitet Carsten Maschmeyer noch?

Neben seinen Tätigkeiten für den AWD hat Carsten Maschmeyer noch einige weitere Unternehmen gegründet. Hier findet ihr eine Liste seiner bekanntesten Firmen, an denen er beteiligt ist:

Maschmeyer Group

AWD Holding AG

MaschmeyerRürp AG (2013 liquidiert)

finanziert „seed&speed“

HMNC Brain Health

Paladin Asset Management GmbH

Biofrontera AG beteiligt

Blacklane

nu3

barzahlen

orderbird

pflege.de

crealytics

Veröffentlichungen von Carsten Maschmeyer

Wie man so erfolgreich wird wie Carsten Maschmeyer fragen sich bestimmt einige Fans der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Einige Ratschläge hat der Unternehmer in Büchern festgehalten. Hier findet ihr einen Überblick über seine Veröffentlichungen:

2012: „Selfmade – erfolg reich leben“

„Selfmade – erfolg reich leben“ 2016: „Die Millionärsformel. Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit“

„Die Millionärsformel. Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit“ 2021: „Die sechs Elemente des Erfolgs. So verändern Sie Ihr Leben“

„Die sechs Elemente des Erfolgs. So verändern Sie Ihr Leben“ 2022: „Die Start-up Gang. Unser größtes Abenteuer – von der Idee zum Erfolg“

Ist Carsten Maschmeyer auf Instagram?

Auf Instagram hat der Unternehmer bereits rund 109.000 Follower (Stand: Mai 2023). Seinen Fans zeigt er dort Einblicke in seinen Berufsalltag. Auch der ein oder andere Ratschlag für den Erfolg darf natürlich nicht fehlen.

Wie hoch ist Carsten Maschmeyers Vermögen?

Neugierige Fans fragen sich, wie hoch das Vermögen von Carsten Maschmeyer ist. Doch über die Höhe ist öffentlich nichts bekannt.