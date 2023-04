Gemeinsam mit Anthony Richardson (University of Florida), Will Levis (Kentucky Wildcats) und C.J. Stroud (Ohio State University) ist er eines der vier Top Quarterback-Talente im American Football. Kann Young das neue Gesicht einer NFL-Franchise werden?

Wir haben das Toptalent Bryce Young unter die Lupe genommen.

Bryce Young im Steckbrief: Trikot, Größe, Gewicht

Alle Fakten zu Bryce Young auf einen Blick:

Name: Bryce Christopher Young

Bryce Christopher Young Spitzname: The Gingerbread Man

The Gingerbread Man Geburtstag: 25. Juli 2001

25. Juli 2001 A lter: 21

21 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Philadelphia, Pennsylvania, USA

Philadelphia, Pennsylvania, USA Heimatstadt: Pasadena, Kalifornien

Pasadena, Kalifornien Staatsangehörigkeit: US-Amerikaner

US-Amerikaner Größe: 1,78 m

1,78 m Gewicht: 92 kg

92 kg Trikotnummer: 9

9 Position: Quarterback

Quarterback Beziehungsstatus: single

single Kinder: keine

keine Instagram: bryceyoung

bryceyoung Twitter: @_bryce_young

Bryce Young Karriere – High School, College, NFL Draft 2023

Bryce Young begann schon im Alter von drei Jahren, Football zu spielen. Auf der Cathedral High School in Los Angeles, Kalifornien brillierte der Dual-Threat-Quarterback. 2018 wechselte er an die Mater Dei High School, eines der besten Football-Teams in Kalifornien. Der mobile Quarterback entwickelte sich zum begehrtesten High School QB des Landes, brach zahlreiche Rekorde und ging 2020 an die University of Alabama, einer Top-Adresse im College Football, bei der er bis 2022 spielte.

Ab 2021 führte Bryce Young die Alabama Crimson Tide als Starting Quarterback an. Mit 80 Touchdowns bei nur 12 Interceptions in seiner College-Karriere ist er einer der erfolgreichsten Spielmacher in der Geschichte seiner Schule. Für seine exzellenten Leistungen wurde er für die Saison 2021 mit der Heisman Trophy, der Auszeichnung für den besten College Spieler in den USA, ausgezeichnet.

Am 2. Januar 2023 gab Young bekannt, sich für den NFL Draft 2023 anzumelden. Es wird damit gerechnet, dass der junge Ausnahme-Quarterback an der Spitze der ersten Runde bei der kommenden Talentauswahl gezogen wird.

Bryce Young: Familie des Quarterback-Talents

Bryce Young wurde am 25. Juli 2001 als Sohn von Craig und Julie Young geboren. Die Eltern förderten Young von klein auf. Laut eigenen Angaben investierte die Familie Young jährlich Tausende von Dollar, um aus Bryce einen erstklassigen Quarterback zu machen. Die Familie engagierte bereits in seinen frühen Jugendjahren unter anderem professionelle Athletik- und Quarterbacktrainer. Investitionen, die sich heute auszahlen.

Vermögen des Quarterback-Talents

Als eines der besten College-Talente des Landes ist Bryce Young bereits vor seiner Profi-Karriere in der NFL einer der bekanntesten Quarterbacks in den USA. Sein Vermögen infolge mehrerer Werbedeals wird aktuell auf rund 3 Millionen Dollar geschätzt. Gesichert sind diese Informationen jedoch nicht. Sollte er im NFL Draft 2023 an erster Stelle ausgewählt werden, warten ein voll garantierter Vierjahresvertrag in Höhe von gut 40 Millionen Dollar auf Bryce Young.