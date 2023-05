Björn Werner weiß ganz genau wovon er spricht, wenn er Football-Spiele der NFL im TV analysiert. Der 32-Jährige war selbst dreieinhalb Jahre lang NFL-Profi. Mit seinen Kollegen Jan Stecker, Coach Esume“ und Icke Dommisch kommentierte er regelmäßig die NFL-Spiele bei ProSieben.

Alle Infos zu Björn Werner im Porträt.

Werner begann schon in der Schule mit dem Football spielen. Später wechselte er in die Jugend der Berliner Adler. Als Student in den USA spielte er für das. Schließlich wurde er im Frühjahr 2013 im NFL-Draft von denals erster deutscher Spieler in der ersten Runde verpflichtet. Dort blieb er bis zum Ende der Saison 2015, dann wurde er entlassen. Im Mai 2016 unterschrieb er einen Vertrag bei den, Ende August 2016 wurde er auch dort entlassen. Danach spielte er nicht mehr in der NFL, im Januar 2017 beendete er seine Profikarriere.