Bill Kaulitz wurde als Jugendlicher mit seiner Band Tokio Hotel weltberühmt. Doch längst ist die Musik nicht mehr das einzige berufliche Standbein des Sängers. Mittlerweile hat er sich auch als Model, Designer, Synchronsprecher und Podcaster etabliert. Zudem tritt er immer wieder im TV auf. Nachdem er Kandidat bei „Wer stiehlt mir die Show?“ war, steht jetzt ein sehr großes Projekt an: Gemeinsam mit seinem Bruder Tom moderiert er die neue Musikshow „That‘s My Jam“.

Was ist privat über Bill Kaulitz bekannt? Hat er einen Freund? Wie hoch ist sein Vermögen? Wir haben ihn genauer unter die Lupe genommen und alle Infos in diesem Porträt zusammengefasst.

Bill Kaulitz im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zum Sänger Bill Kaulitz findet ihr hier im Überblick:

Name: Bill Kaulitz

Bill Kaulitz Geburtstag: 01.09.1989

01.09.1989 Alter: 33 Jahre

33 Jahre Geburtsort: Leipzig

Leipzig Wohnort: Los Angeles

Los Angeles Größe: 1,86 m

1,86 m Beruf: Sänger, Synchronsprecher, Moderator, Model, Designer, Autor

Sänger, Synchronsprecher, Moderator, Model, Designer, Autor Bruder: Tom Kaulitz

Tom Kaulitz Instagram: billkaulitz

Das ist die neue Show „That‘s My Jam mit Bill & Tom Kaulitz“

Wie im Februar 2023 bekannt wurde, bekommen Bill und Tom Kaulitz eine eigene TV-Show. RTL adaptiert die US-Erfolgssendung von Jimmy Fallon. In „That‘s My Jam mit Bill & Tom Kaulitz“ duellieren sich prominente Teams in insgesamt fünf Spielrunden in einer Reihe von witzigen Musik- und Wissensspielen. Ziel ist es, sich pro Runde möglichst viele Punkte und damit den Sieg zu sichern. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen, die zunächst auf RTL+ und ein paar Wochen später auf RTL gezeigt werden.

Bill freut sich schon sehr auf die neue Aufgabe: „Die Show ist lustig, durchgeknallt und immer für eine Überraschung gut. Verrückte Spiele, wilde Aktionen und der ein oder andere interessante Ton – keine Musikshow ist wie diese.“ Ausführliche Infos zu den Sendeterminen und Gästen findet ihr hier:

Bill Kaulitz gewinnt „Wer stiehlt mir die Show?“

ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ zu sehen. In acht Quiz-Kategorien kämpfen die drei gegen Zusammen mit Jasna Fritzi Bauer und Sido war Bill Kaulitz ab Mitte Februar in der-Sendung“ zu sehen. In acht Quiz-Kategorien kämpfen die drei gegen Joko Winterscheidt . Nach jeder der drei Gewinnstufen muss ein Kandidat die Show verlassen, bis Joko schließlich gegen die zuletzt verbleibende Person antritt. Nachdem es anfangs nicht so gut für ihn gelaufen war, überraschte Bill alle und sicherte sich am Ende von Folge 6 den Sieg und damit sein eigenes Quizheft.

Bill Kaulitz im TV – GNTM, DSDS und Co.

Die Kaulitz-Brüder waren schon als kleine Kinder im Film „Verrückt nach dir“ von Radio Bremen zu sehen. Später wurde Bill Kaulitz Synchronsprecher des Titelhelden des Films „Arthur und die Minimoys“. Auch in der Fortsetzung übernahm er die Rolle. 2013 saß er schließlich mit seinem Bruder Tom in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Mit seiner Schwägerin Heidi Klum ist er regelmäßig in der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen. Außerdem war er Juror der Sendung „Queen of Drags“.

Bill Kaulitz wurde durch Tokio Hotel weltberühmt

Bill und Tom zeigten schon früh Interesse an Musik. Als Duo Black Question Mark traten die beiden mit selbst verfassten Liedern zunächst auf Privatfeiern auf. Da er eine Wette mit seinem Bruder verlor, nahm Bill 2003 an der Castingshow „Star Search“ teil. Er schied zwar im Achtelfinale aus, doch der Musikmanager Peter Hoffmann nahm ihn und seine Band Devilish trotzdem unter Vertrag. 2005 gelang Tokio Hotel, wie die Band später hieß, mit dem Titel „Durch den Monsun“ und dem Album „Schrei“ der Durchbruch. Der damals 16-Jährige wurde über Nacht zum Superstar. Da die Band von Stalking und Einbrüchen betroffen war, zog sich die Band 2010 zurück.

Unter dem Pseudonym Billy veröffentlichte Bill 2016 die EP „I’m Not Ok“. Zudem schrieb die Band Tokio Hotel den Titelsong „White Lies“ zu „Germany’s Next Topmodel“.

Das ist der Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“

Bill und Tom sind nicht nur musikalisch ein erfolgreiches Duo, sondern führen auch gemeinsam einen Podcast unter dem Namen „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Wöchentlich treffen sich die beiden in ihrem Musikstudio in Hollywood Hills und sprechen über relevante und nicht so relevante Themen. Sie berichten über Privates und geben ihren Senf zum aktuellen Pressespiegel ab. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge auf Spotify.

Bill Kaulitz als Model und Designer von „Magdeburg Los Angeles“

Bill Kaulitz ist ein echtes Multitalent. Er ist nicht nur Sänger, sondern auch das Gesicht der Marke „Magdeburg Los Angeles“. Das 2019 gegründete Label wird über „About You“ und den eigenen Onlineshop vertrieben. Durch die Kleidung und die Designs möchte Bill seine Lebensgeschichte erzählen. „Ich sehe die Grenzen mehr verschwimmen und finde es ganz toll, weil ich ja schon immer die Gendernormen aufgebrochen und bereits als kleines Kind damit angefangen habe“, beschreibt er seine Mode. Der Sänger und Designer ist auch Model. 2009 schoss Karl Lagerfeld eine mehrteilige Fotostrecke mit Bill für die „Vogue“. 2010 präsentierte er die Kollektion des Labels „Dsquared“. Im selben Jahr wurde er als „Sexiest Vegeterian oft the Year 2010“ ausgezeichnet.

Bill Kaulitz veröffentlicht Buch „Career Suicide“

In seiner Autobiografie „Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre“ erzählt Bill Kaulitz von seinem bisherigen Lebensweg. Von seinem jetzigen Leben in Los Angeles blickt der Sänger auf seine Anfänge in Magdeburg zurück. Er verfolgte seinen Traum und erzielte Erfolg, der ihm teilweise auch schadete. Das Buch handelt von Einsamkeit, Eskapaden und Erfolg.

Hat Bill Kaulitz einen Freund?

Bill Kaulitz hielt sein Liebesleben lange unter Verschluss, doch im Podcast „Kaulitz Hills“ plaudert er immer wieder aus dem Nähkästchen. Er berichtet offen von Dates oder Männern, die er attraktiv findet. Der 33-Jährige ist schon länger Single, wünscht sich aber einen Partner. Er nutzt nach eigener Aussage die Datingapp Raya.

Wie hoch ist das Vermögen von Bill Kaulitz?

Neugierige Fans interessieren sich auch für das Vermögen ihrer Lieblinge. Doch dazu ist öffentlich nichts bekannt. Es gibt lediglich Schätzungen, die aber nicht bestätigt sind.

Wie heißt Bill Kaulitz auf Instagram?

Bill Kaulitz hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Sein Profil zählt mittlerweile rund 1,2 Millionen Follower (Stand: Mai 2023). Er zeigt sich hier mit seiner Band Tokio Hotel, bei verschiedenen Veranstaltungen, aber auch mit seinem Bruder Tom und seiner Schwägerin Heidi Klum.

Wo steht das Haus von Bill Kaulitz?

Bill Kaulitz und sein Bruder leben bereits seit 2010 in Los Angeles. Mittlerweile sind sie mehrmals umgezogen und haben getrennte Häuser. Fans interessiert es natürlich brennend, wo sich diese befinden. Die genaue Lage ist nicht bekannt, lediglich, dass sich Bills Haus in den Hollywood Hills befindet. Im Podcast sprach er bereits oft über die Renovierungen, die ihn zur Verzweiflung brachten, und seine Einrichtung.

Bill Kaulitz trauert um seinen Hund Stitch

Auf seinem Instagram-Account verkündete Bill Kaulitz Ende Februar, dass er sich von seiner Bulldogge Stitch verabschieden musste. Der Hund war im Alter von nur vier Jahren verstorben – nur etwa zwei Wochen nach dem Familienhund Capper von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Die Zwillinge verrieten daraufhin in ihrem Podcast, dass ihr Hund Anton, der noch nicht mal vier Jahre alt war, am selben Tag wie Stitch verstorben sei. Sie verloren dementsprechend alle drei Hunde im Zeitraum von zwei Wochen. Da die Hunde nie krank gewesen seien, hätten Freunde auch den Verdacht geäußert, dass die Hunde vergiftet worden sein könnten. „Diesen Sachen gehen wir auf den Grund“, sagte Bill in seinem Podcast. Er ergänzte: „Für mich waren das die traurigsten zwei Wochen überhaupt in meinem ganzen Leben. Ich habe noch nie so viel geweint.“