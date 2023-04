„Der Bachelor“ auf RTL sucht aktuell Leyla Lahouar aus Frankfurt, die seit der ersten Folge schockverliebt ist. Beiauf RTL sucht aktuell David Jackson seine Traumfrau. Aus 23 Kandidatinnen sortiert er Woche für Woche aus, bis er am Ende nur noch eine Rose zu vergeben hat. Auf diese spekuliert auch nochaus, die seit der ersten Folge schockverliebt ist.

„In mir steckt richtig viel Wifey-Material“, sagt sie über sich selbst. Ob der „Bachelor“ das genauso sieht? Und wie tickt die Kandidatin? Wir haben Leyla genauer unter die Lupe genommen und stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Leyla im Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Leyla findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Leyla Lahouar

Leyla Lahouar Alter: 26 Jahre

26 Jahre Geburtstag: unbekannt

unbekannt Größe: 1,58 m

1,58 m Wohnort: Frankfurt

Frankfurt Beruf: Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops

Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops Single seit: vier Jahren

vier Jahren Instagram: leylalahouar

So tickt Leyla Lahouar aus Frankfurt

„Ich liebe es zu kochen und zu reisen und ich glaube, das ist jetzt meine spannendste Reise zu meinem Traummann“, sagt Leyla über sich selbst. Mit der 1,58 m kleinen Halbtunesierin hätte der „Bachelor“ in jedem Fall ein echtes Energiebündel an seiner Seite, das herzlich, offen und irgendwie auch ein bisschen verrückt ist. Mit ihren 26 Jahren weiß Leyla genau, wer sie ist und was sie will: „Rückblickend war meine letzte Trennung ein wichtiger Moment in meinem Leben. Ich habe eine krasse Selbstentwicklung hinter mir, die mich mehr als positiv verändert hat.“ Aktuell lebt sie in Frankfurt und arbeitet als Integrationshelferin, die sich an einer Grundschule um ein Kind mit Förderschwerpunkt kümmert. Nebenbei führt sie außerdem ihren eigenen Onlineshop mit künstlichen Wimpern.

Leyla Lahouar war bei „Ex on the Beach“

Im vergangenen Jahr war Leyla bereits in einer Datingshow zu sehen: Als Ex des Kandidaten Teezy nahm sie an „Ex on the Beach“ 2022 teil. Dort machte sie aber hauptsächlich durch ihren Ausraster auf sich aufmerksam. Denn als der Düsseldorfer sich gegen sie entschied, schlug sie auf ihn ein. Daraufhin musste Leyla die Show verlassen. Rückblickend tut der Frankfurterin ihr Verhalten leid, wie sie „Promiflash“ gegenüber verriet: „In dem Moment habe ich einfach schwarzgesehen, aber ich sage zu 100 Prozent im Nachhinein, dass es falsch war, denn Gewalt ist und wird nie eine Lösung sein.“

Warum nimmt Leyla an „Bachelor“ 2023 teil?

Seit vier Jahren geht Leyla inzwischen als Single durchs Leben – das soll der „Bachelor“ nun endlich ändern. Nachdem ihre letzte Trennung sie zu einer positiven Selbstentwicklung gebracht hat, ist sie jetzt der Meinung, dass sie bereit für ihren Mr. Right ist. Worauf Leyla als Erstes achtet, wenn sie in der ersten Nacht der Rosen aus der Limousine steigt? „Auf sein Lächeln und die Art, wie er mich anschaut.“

Wie sollte Leylas Traummann sein?

Von ihrem Mr. Right hat Leyla ganz genaue Vorstellungen: Humorvoll sollte er sein, außerdem viel lachen und Selbstbewusstsein mitbringen. Selbstverliebte Egoisten haben bei ihr dagegen keine Chance. Das Aussehen ist ihr weniger wichtig: „Ich hab vom Optischen her überhaupt keinen Typ. Ich achte einfach nur darauf, wie sein Lächeln ist. Wie seine Augen strahlen, wenn er mich anschaut.“ Zudem spielt der Duft und welches Parfüm er benutzt für sie eine wichtige Rolle, denn sie ist der Meinung, dass nicht zu jedem das gleiche Parfüm passt. Worauf sie am meisten achtet, ist hingegen der Charakter: „Einfach wie vibed das zwischen uns, wie ist seine Art, wie geht er auch mit anderen Leuten um.“ Was ihr dabei besonders wichtig ist: „Ich will, dass er mein Partner und mein bester Freund ist. Egal, ob ich sexy Unterwäsche anhabe oder den Spongebob-Pyjama.“