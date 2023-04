Anna Ermakova ist ein britisches Model. Sie wurde ursprünglich als Tochter des Tennisstars Boris Becker bekannt. Doch mittlerweile kann sie selbst auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Mit ihrem Laufstegdebüt für das Label Riani ist sie auf der Berliner Fashion Week in der Modebranche durchgestartet. Seit Mitte Februar tauscht sie allerdings den Catwalk gegen das Tanzparkett und beweist in der 16. Staffel „Let‘s Dance“ ihr Tanztalent.

Anna Ermakova sammelte zahlreiche Erfahrungen als internationales Model. Doch was ist über sie eigentlich privat bekannt? Hat sie einen Freund? Und wie hoch ist ihr Vermögen? Wir haben euch alle Infos zu Anna Ermakova im Porträt zusammengestellt.

Anna Ermakova im Wiki-Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort und Co.

Die wichtigsten Fakten zu Anna Ermakova auf einen Blick:

Name: Anna Ermakova

Anna Ermakova Beruf: Model, Influencerin

Model, Influencerin Alter: 23 Jahre

23 Jahre Geburtstag: 22. März 2000

22. März 2000 Sternzeichen: Widder

Widder Größe: 1,79 m

1,79 m Geburtsort: London

London Wohnort: London

London Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Kinder: keine

keine Instagram: annaermakova1

Anna Ermakova nimmt an „Let‘s Dance“ 2023 teil

17. Februar 2023 heißt es auf RTL wieder „Let‘s Dance“! Die beliebte Tanzshow startete bereits in die 16. Staffel. Eine der Balletttänzerin werden wollte. „Ich wollte schon immer die Zeit und die Gelegenheit haben, auf eine professionelle Art und Weise Tanzen zu lernen, und jetzt, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist“, erzählte sie weiter. Außerdem ist sie sich sicher, dass die Teilnahme an der Show eine Herausforderung werden wird, sie verriet jedoch, dass sie sich besonders darauf freue. Ob sie die Herausforderung meistern wird, zeigt sich aktuell auf RTL. Seit demheißt es aufwieder „Let‘s Dance“! Die beliebte Tanzshow startete bereits in die. Eine der Kandidatinnen , die sich in diesem Jahr auf das Tanzparkett wagen, ist das Model Anna Ermakova. Im Interview mit RTL verriet sie, dass sie sich sehr darüber freut bei „Let‘s Dance“ mitzumachen und bereits als Kindwerden wollte. „Ich wollte schon immer die Zeit und die Gelegenheit haben, auf eine professionelle Art und Weise Tanzen zu lernen, und jetzt, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich das Gefühl, dass es derist“, erzählte sie weiter. Außerdem ist sie sich sicher, dass die Teilnahme an der Show einewerden wird, sie verriet jedoch, dass sie sich besonders darauf freue. Ob sie die Herausforderung meistern wird, zeigt sich aktuell auf RTL.

Anna Ermakova tanzt mit Valentin Lusin bei „Let‘s Dance“

Kennenlernshow am 17. Februar 2023 den Auftakt der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Die Kandidaten zeigten darin nicht nur erstmalig ihr Können, sondern erfuhren auch welcher Profitänzer beziehungsweise welche Profitänzerin mit ihnen gepaart wird. Mit der letzten Performance des Abends überraschte Anna Ermakova die Zuschauer und die Jury. Zusammen mit Langsamen Walzer und bekam dafür ganze 23 Punkte. Kurz darauf erfuhr sie, dass ihr Tanzpartner Valentin Lusin sein wird. Das war jedoch noch nicht alles: Anna Ermakova sicherte sich das „Direktticket“. Damit konnte sie sich in der ersten richtigen Liveshow in Sicherheit wiegen, denn sie war automatisch weiter. Auch in den darauffolgenden Shows überzeugten Anna und Valentin und erzielten regelmäßig die höchste Punktzahl. Doch für Show 6 hatte sich RTL etwas Neues ausgedacht: Es gab einen Partnertausch! Bonuspunkt sichern und hat damit in der Folge nach Ostern einen kleinen Vorteil. Wie gewohnt bildete dieam 17. Februar 2023 den Auftakt der neuen Staffel von „Let‘s Dance“. Die Kandidaten zeigten darin nicht nur erstmalig ihr Können, sondern erfuhren auch welcherbeziehungsweise welche Profitänzerin mit ihnen gepaart wird. Mit der letzten Performance des Abends überraschte Anna Ermakova die Zuschauer und die Jury. Zusammen mit Alex Mariah Peter und Natalia Yegorova tanzte sie einenund bekam dafür ganze. Kurz darauf erfuhr sie, dass ihrsein wird. Das war jedoch noch nicht alles: Anna Ermakova sicherte sich das. Damit konnte sie sich in der ersten richtigen Liveshow in Sicherheit wiegen, denn sie war. Auch in den darauffolgenden Shows überzeugten Anna und Valentin und erzielten regelmäßig die höchste Punktzahl. Doch für Show 6 hatte sich RTL etwas Neues ausgedacht: Es gab einen Partnertausch! So tanzte Anna Ermakova einmalig mit Christian Polanc . Und das war ein voller Erfolg: Sie konnte sich densichern und hat damit in der Folge nach Ostern einen kleinen Vorteil.

Hat Anna Ermakova einen Freund?

Anna Ermakova hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, weshalb auch nicht offiziell bekannt ist, ob sie aktuell einen Freund hat. Jedoch gingen bereits im Dezember 2019 Bilder durch die Medien, die sie knutschend und turtelnd mit einem unbekannten Begleiter ablichteten. Auch im Mai 2021 war das Model zusammen mit dem Unbekannten auf Bildern der „Daily Mail“ zu sehen. Obwohl das junge Paar seine Liebesbekundungen nicht vor der Öffentlichkeit versteckt, hat es eine Beziehung bisher noch nicht bestätigt. Und auch der Name ihres angeblichen Freundes ist aktuell nicht bekannt.

Die Mutter von Anna Ermakova hüllt sich ebenfalls in Stillschweigen und gab bereits 2019 gegenüber RTL das klare Statement ab, dass ihre Tochter ihr Privatleben auch privat halten möchte und sie weder etwas bestätigen, noch dementieren könne.

Anna Ermakova ist die Tochter von Boris Becker

Angela Ermakova und des ehemaligen deutschen Tennisspielers One-Night-Stand in der Besenkammer eines Londoner Hotels gezeugt wurde. Dies endete in einem Skandal, da Boris Becker zu dieser Zeit noch mit Barbara Becker verheiratet war. Zunächst leugnete der Sportler den One-Night-Stand, die Abstammung seiner Tochter wurde im Jahr 2001 jedoch im Zuge eines positiven Vaterschaftstests bestätigt, woraufhin auch Boris Becker öffentlich bestätigte, dass Anna Ermakova seine Tochter ist. Im offiziellen „Let‘s Dance“-Podcast sprach das Model nun darüber: „Es ist hart, damit aufzuwachsen. Man fühlt sich sehr isoliert. Es ist komisch, darüber zu sprechen.“ Anna Ermakova erblickte am 22. März 2000 das Licht der Welt. Sie ist die Tochter des Modelsund des ehemaligen deutschen Tennisspielers Boris Becker . Bereits vor ihrer Geburt sorgte sie für zahlreiche Schlagzeilen, da das Gerücht die Runde machte, dass sie durch einen angeblichenin der Besenkammer eines Londoner Hotels gezeugt wurde. Dies endete in einem Skandal, da Boris Becker zu dieser Zeit noch mit Barbara Becker verheiratet war. Zunächst leugnete der Sportler den One-Night-Stand, die Abstammung seiner Tochter wurde im Jahr 2001 jedoch im Zuge einesbestätigt, woraufhin auch Boris Becker öffentlich bestätigte, dass Anna Ermakova seine Tochter ist. Im offiziellen „Let‘s Dance“-Podcast sprach das Model nun darüber: „Es ist hart, damit aufzuwachsen. Man fühlt sich sehr isoliert. Es ist komisch, darüber zu sprechen.“

Anna Ermakova lernt Deutsch

In einem Interview mit RTL über ihre Teilnahme an „Let‘s Dance“ sprach Anna Ermakova zum ersten Mal auf Deutsch in die Kamera. Neben ihrer Muttersprache Englisch beherrscht sie auch die Sprachen Russisch und Französisch. Obwohl sie durch ihren Vater und Ex-Tennis-Star Boris Becker auch deutsche Wurzeln hat, sprach sie bisher jedoch kein Deutsch. Nun möchte sie die Sprache lernen, hat jedoch auch Angst, dass man sie bei „Let‘s Dance“ nicht verstehen könne: „Ich habe Angst davor, vor einem Publikum zu tanzen, da ich Lampenfieber habe. Außerdem mache ich mir Sorgen um mein Deutsch, da ich es erst seit Kurzem lerne, aber ich werde mein Bestes geben.“

Anna Ermakovas Karriere als Model

Anna Ermakova verbrachte ihre Kindheit und Jugend in London im Hause ihrer Mutter. In den Sommerferien absolvierte sie ihre ersten Modeljobs und bekam ihre erste Cover Story für die „Bunte“. Als Elfjährige inspirierte eine Ausgabe der „Vogue“ sie zu einer Modelkarriere, sodass sie im Alter von 14 Jahren einen Model-Vertrag bei einer Hamburger Agentur unterschrieb. Im Januar 2015 folgte ihr umjubeltes Debüt bei der Fashion Week in Berlin, wo sie für das Label Riani lief. 2016 erhielt sie daraufhin ihren ersten großen Werbe-Deal: Anna Ermakova wurde das Gesicht für die Frühjahrs- und Sommerkollektion von Buffalo. Ein Jahr später zierte sie das Cover des MC1R-Magazins und wurde für das Cover der britischen Mode- und Lifestyle-Zeitschrift „You“ ausgewählt.

Anna Ermakova hat Skoliose

Anna Ermakova äußerte sich nun dazu, dass sie beim Training für „Let‘s Dance“ besonders vorsichtig sein müsse. Bereits seit ihrer Kindheit hat sie eine starke Skoliose, also eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Für sie und ihren Tanzpartner Valentin Lusin ist das eine zusätzliche Herausforderung.

Ist Anna Ermakova auf Instagram?

Anna Ermakova hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihr aktuell rund 92.600 Fans (Stand: April 2023). Mit diesen teilt sie überwiegend Einblicke in ihr Berufsleben als Model, postet hin und wieder jedoch auch Schnappschüsse aus ihrem Privatleben wie zum Beispiel aus Urlauben.

Wie hoch ist das Vermögen von Anna Ermakova?

Anna Ermakova ist seit einigen Jahren international als Model aktiv und die Tochter des ehemaligen Tennis-Profis Boris Becker. Aus diesem Grund fragen sich zahlreiche Fans, wie hoch ihr Vermögen ist. Laut der Internetseite „dasvermoegen.com“ soll sie ein geschätztes Vermögen von rund 1 Million Euro besitzen.