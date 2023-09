Nachdem die NFL-Übertragungsrechte von ProSieben zur kommenden NFL-Saison zu RTL gewechselt sind, wird es auch in der TV-Berichterstattung ein paar Neuerungen und damit auch neue Gesichter geben. Eines davon ist Alex „Kucze“ von Kuczowski, den eingefleischte Football-Fans aus dem bekannten NFL-Podcast „Footballerei“ womöglich bereits schon kennen.

Doch für einige ist das neue TV-Gesicht, das ab der kommenden NFL-Saison voraussichtlich den „Netman“ bei den NFL-Übertragungen von RTL gibt, noch ein unbeschriebenes Blatt. Beruf, Alter, Podcast – alle Infos zu Alex „Kucze“ von Kuczowski liefern wir euch in seinem Porträt.

Alle Fakten zu Alex „Kucze“ von Kuczowski findet ihr hier in der Übersicht:

Alex von Kuczkowski begann seine berufliche Laufbahn im Journalismus und arbeitete zwischen 2000 und 2014 bei verschiedenen Sport-Redaktionen.

Als Sportreporter für die Berliner Zeitung arbeitete er zwischen 2000 und 2004 unter anderem als Reporter für die Eisbären Berlin.

Anschließend wechselte er zur Bild-Zeitung und arbeitete von 2004 bis 2014 in den Sportredaktionen der Bild und der Bild am Sonntag, wo er unter anderem den Hamburger SV begleitete.

Seit 2014 ist er selbstständig und in unterschiedlichen digitalen Content-Projekten aktiv. 2014 gründete von Kuczowski die Marketingagentur „dein ideenbüro“.

Gemeinsam mit weiteren NFL-begeisterten Freunden gründete er im Jahr 2016 die „Footballerei“, einen der beliebtesten deutschsprachigen NFL-Podcasts.

Dass „Kucze“ ab der kommenden NFL-Saison im TV zu sehen ist, liegt nicht nur an seiner langjährigen journalistischen Erfahrung. Mit dem erfolgreichen Football-Podcast Footballerei spricht Kucze seit 2016 regelmäßig als Podcast-Host über verschiedenste Themen rund um die NFL-Welt.

Und das sehr erfolgreich: Unter dem Motto „NFL frei Schnauze“ hat sich die Footballerei zu einer großen Fan-Community entwickelt. Auf den sozialen Medien hat die Footballerei knapp 90.000 Follower. Von Kuczowski ist seit 2016 zugleich Geschäftsführer der Footballerei.

Auch als Autor ist Kucze seit 2017 aktiv und hat inzwischen bereits folgende Bücher im Themenbereich NFL und Fußball veröffentlicht:

Alex von Kuczowski scheint ein vielbeschäftigter Mann zu sein. Neben seinem Engagement bei der Footballerei ist er Inhaber seiner Marketing-Agentur „dein ideenbüro“.

Für Kunden wie FC St. Pauli, Sportfive oder Mastercard entwickelt seine Agentur Content, Imagesowie Branding-Strategien und vieles mehr.

Beim NFL Draft 2023 gabsein TV-Debüt. Aus Köln versorgte er das Team per Liveschalte mit Insights sowie Fragen aus der Fan-Community. Er ist ab dieser NFL-Saison in der Rolle desund tritt damit in die Fußstapfen von Christoph „Icke“ Dommisch