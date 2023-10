Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei in den USA tätige Forscher für die Entdeckung und Entwicklung von sogenannten Quantenpunkten. Durch eine Panne waren die Namen der Sieger bereits Stunden vor der Bekanntgabe verbreitet worden.

Namen der Preisträger zu früh verschickt

Die Namen der drei Preisträger standen bereits mehrere Stunden vor der Bekanntgabe versehentlich in einer Mitteilung, die am Morgen an schwedische Medien verschickt worden war. Die Sprecherin der Akademie teilte daraufhin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stockholm mit, dass noch keine Entscheidung über die Preisträger getroffen worden sei. Mitglieder der Akademie sprachen gegenüber schwedischen Medien von einem Versehen. Bei den Nobelpreisen ist es Tradition, dass die Preisträger in den einzelnen Kategorien stets bis zur offiziellen Bekanntgabe streng geheim gehalten werden.

Das sind die Chemie-Preisträger 2023

In diesem Jahr wird der Nobelpreis für Chemie an drei Forscher verliehen, die in den USA tätig sind. Sie werden für ihre bahnbrechende Arbeit bei der Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten ausgezeichnet. Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov legten in den 80er und 90er Jahren wichtige Grundlagen in diesem Bereich der Nanotechnologie. Diese Nachricht wurde am Mittwoch in Stockholm von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften bekannt gegeben. Quantenpunkte finden vielfältige Anwendungen, darunter moderne Bildschirme, LED-Lampen und auch in der Tumor-Chirurgie.

Die renommierteste Auszeichnung für Chemiker ist in diesem Jahr mit insgesamt elf Millionen Kronen (rund 950 000 Euro) dotiert. Die feierliche Übergabe der Preise findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

(mit Material von dpa)