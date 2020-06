Eine Radfahrerin ist in Laufenburg (Kreis Waldshut) mit ihrem Pedelec gestürzt und hat sich schwer am Kopf verletzt. Ob die 56-Jährige einen Helm trug, konnte die Polizei am Samstagabend nicht mitteilen. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An dem Unfall waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl keine weiteren Menschen beteiligt. Warum genau es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.