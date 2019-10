Ein 46 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist nach einem Sturz auf einer Kreisstraße im Rhein-Neckar-Kreis in einer Klinik gestorben. Der Mann war den Angaben zufolge am Dienstagmorgen von Schwanheim in Richtung Allemühl unterwegs. Auf der Gefällstrecke sei er in einer Rechtskurve gestürzt und mit dem Kopf auf die Fahrbahn geprallt. Er habe keinen Helm getragen, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge fand den Verunglückten und informierte die Rettungsdienste. Der E-Bike-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort starb er am Nachmittag, wie die Polizei am Abend mitteilte.

