Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben eine Weltkriegsbombe in der Nähe eines Spielplatzes in Stuttgart sichergestellt. Bei dem Sprengkörper habe es sich um eine nicht gezündete britische Flammstrahlbombe gehandelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Darin befand sich noch Brennstoff. Entdeckt hatte die Bombe ein Passant am Vorabend bei einem Spielplatz im Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf. Der Mann habe die Polizei alarmiert und den Spezialisten Fotos von dem rostigen Gegenstand geschickt.

