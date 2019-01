Weltjugendtag in Panama Papst Franziskus hält Gebetswache mit jungen Gläubigen

Panama-Stadt / dpa

Kurz vor dem Ende des Weltjugendtages der katholischen Kirche in Panama will Papst Franziskus eine Gebetswache mit jungen Gläubigen abhalten.

Beginnen soll der traditionelle Akt in Panama-Stadt am Samstag um 18.30 Uhr Ortszeit, also sonntags um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Zuvor soll der Pontifex beim weltweit größten Katholikentreffen am Samstag einen Altar in einer Basilika in Panama-Stadt einweihen und mit Jugendlichen zu Mittag essen.

Weltjugendtage finden alle zwei bis drei Jahre statt. An wechselnden Orten kommen zu diesem Anlass katholische Jugendliche aus aller Welt zusammen, um ihren Glauben zu feiern. Der jetzige Weltjugendtag in Panama-Stadt dauert bis zum Sonntag und ist nach den Veranstaltungen in Buenos Aires (1987) und Rio de Janeiro (2013) der dritte in Lateinamerika. Die Zahl der Pilger wurde von den Veranstaltern mehrmals nach unten korrigiert, inzwischen ist von rund 86 000 die Rede. Aus Deutschland sind 2300 Wallfahrer vor Ort.

