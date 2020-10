In einer Supermarktzufahrt in der Mannheimer Innenstadt hat eine Papierpresse gebrannt. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Mitarbeiter erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Er kam nach dem Brand am Montagmorgen vorsorglich in eine Klinik. Durch den Rauch wurden auch Lebensmittel wie Obst und Gemüse ungenießbar und wurden aussortiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35 000 Euro. Als Brandursache komme ein technischer Defekt in Betracht, hieß es.