Offenburg Ehepaar nach tödlichem Schuss auf 43-Jährigen festgenommen

Offenburg / DPA

Mitte Mai wurde ein 43-Jähriger in Offenburg erschossen - nun hat die Polizei ein Ehepaar festgenommen. Der 53-Jährige und seine 49 Jahre alte Frau stünden im Verdacht, den Mann getötet zu haben, teilten die Beamten am Montag mit. Die Auswertung des Handys des Getöteten habe die Ermittler auf die Spur zu der Frau gebracht.

Demnach hatte das Opfer Kontakt mit der 49-Jährigen - in der Tatnacht waren beide zu einem Treffen an einem Kreisverkehr zwischen Offenburg und Ortenberg verabredet. „Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Ehemann der 49-Jährigen von dem außerehelichen Kontakt erfuhr und den Mann in Absprache mit seiner Frau zum Tatort lockte, wo dieser erschossen wurde.“

Die genauen Hintergründe sind - ebenso wie das Motiv der Tatverdächtigen - noch unklar. Die Leiche des Mannes mit türkischer Nationalität wurde kurze Zeit später nahe Offenburg entdeckt - eine Obduktion ergab eine Schussverletzung als Todesursache.

Im Laufe der Ermittlungen sei zudem der Verdacht aufgekommen, dass die Tatverdächtigen in einem Waldstück Beweismittel versteckt hatten - worum genau es sich dabei handelte, teilten die Beamten nicht mit.

Nachdem sich die Indizien gegen den 53-Jährigen und die 49-Jährige verdichtet hätten, sei das Paar am frühen Sonntagmorgen festgenommen worden. Beide seien in Untersuchungshaft, teilten die Beamten weiter mit. „Während die 49-Jährige vor dem Haftrichter ihre Tatbeteiligung einräumte, bestritt ihr Ehemann die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.“

