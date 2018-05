Spaß Otto: „Ich werde nicht ernst genommen“

Next

Ganz entspannt in Florida: Der Komiker Otto Waalkes. © Foto: Daniela Grunwald

Emden / Von Daniela Grunwald

Otto Waalkes ist nicht unterzukriegen. Nur wenn er ernst sein will, werde er nicht ernst genommen, sagt er im Interview.

Spaßmachen ist gar nicht mein Beruf“, sagte Otto Waalkes einmal. „Ich mache nur Kohle damit. Aber das macht Spaß.“ Der ostfriesische Komiker, der am 22. Juli 70 wird, legt jetzt seine Biographie vor. Titel „Kleinhirn an alle“. Im Interview gibt er Einblicke in sein Nacheheleben, Essgewohnheiten, Kindheit und seine Malerei jenseits der Ottifanten.

Du warst ja gerade in Florida, was machst Du dort?

Otto: Ich bin dort immer in den Wintermonaten. Da kennt mich niemand und ich kann ich mich schön zurückziehen, mich in Ruhe auf meine Tourneen und Filme vorbereiten. Und es kommen Freunde aus Deutschland zu Besuch, oft sind es Regisseure, Autoren, Musiker, Leute, mit denen ich zusammenarbeite.

Könntest Du Dir vorstellen, einmal ganz da zu bleiben?

Nein, überhaupt nicht. Ich bleibe immer nur ein paar Wochen. Ich bin gern in Hamburg und in Deutschland sowieso. Ich bin lieber hier. Mein Publikum ist ja auch hier und ich brauche diesen Kontakt. Und mir gefällt auch die Regierung hier zur Zeit besser.

Du malst gerade sehr viel . . .

Ja, ich habe ein kleines Atelier in meinem Haus und dort tobe ich mich aus. Meistens vormittags, gleich nach dem Aufstehen, oder nach dem Sport. Wann immer mich gerade die Muse küsst. Morgens habe ich die besten Einfälle, das bilde ich mir zumindest ein. Ich male meine Bilder gern auf einer Teegrundierung. Dazu tränke ich die Leinwände in einer Badewanne mit Tee – natürlich Ostfriesentee! Beim Malen bin ich sogar gern allein – das heißt, ich unterhalte mich mit den Bildern: „Noch ein bisschen Zinnoberrot? . . . Bitteschön!“

Gibt es ein Bild, das Du nie verkaufen würdest?

Ich verkaufe keines meiner Bilder gern. Zum Glück habe ich von jedem gute Siebdrucke, die dem Original unglaublich ähnlich sind. So kann ich sie bei mir hin­hängen. Aber ich bin nicht mehr jung und brauche das Geld . . . Nein, von irgendetwas muss ich ja leben, wenn ich nicht auf Tournee gehe.

Wie hältst Du Dich fit?

Ich mach’ viel Sport, fast jeden Tag, renne herum, zappele viel. Ich fahre Rollerblades, Fahrrad, spiele Tennis.

Was machst Du sonst für Deine Gesundheit?

Ich ernähre mich bewusst, nicht zu extrem – nicht zu extrem vegetarisch, meine ich. Aber ich lege lange Pausen zwischen den Fleischgängen ein.

In deinem Buch kommt ja auch dein Bruder Karl-Heinz vor. Ist er genauso lustig wie Du?

Ja, er ist versteckt lustig. Mein Bruder bedeutet mir sehr viel. Er hat früher immer auf mich aufgepasst. Ich hab ihn stets bewundert. Er durfte damals schon in die nicht jugendfreien Filme, hat mir dann anschließend immer alles detailliert erzählt. Darauf war ich sehr stolz. Andererseits war er gutbürgerlich, wurde Bauingenieur, wohnt heute immer noch in Emden. Ich dagegen war immer schon der kleine Herumtreiber, der mit der Gitarre durch die Straßen zog.

Wie war Deine Kindheit?

Glücklich, es war eine heile Welt. Unsere Eltern haben stets das Böse von uns ferngehalten, deswegen bin ich auch so konfliktscheu. Als meine erste Ehe zu Bruch ging, bin ich fast daran zerbrochen. Unsere Eltern sind dafür mitverantwortlich, durch ihre große, große Liebe. Ich bin sehr harmoniesüchtig.

Hast Du als Kind schon das Ziel gehabt, berühmt zu werden?

Nein, aber ich habe früh angefangen, Musik zu machen. Mit sechs hatte ich meine erste Gitarre. Ich habe irgendetwas als Mikrofon genommen und mir vorgestellt, vor großem Publikum zu singen: Tagträume. Dass die mal real würden, daran habe ich nie geglaubt. Das hat sich einfach so ergeben, als ich fürs Kunststudium nach Hamburg kam und in kleinen Clubs aufgetreten bin, für 20 Minuten gab’s 5 Mark.

Gibt es eine neue Frau in Deinem Leben?

Noch nicht. Ich hab doch gerade erst die zweite Ehe hinter mir. Nichts überstürzen jetzt. Aber irgendwann, spätestens wenn ich 105 bin, hoffe ich, die passende zu finden. Falls es dann noch gleichaltrige Frauen gibt. Ob die mich erträgt, ist eine andere Frage. Ich bin ja immer so hektisch und viel unterwegs.

Was ist mit jüngeren Frauen?

Die wären vielleicht eher bereit. Da wäre die Frage, ob sie mir nicht zu hektisch und unternehmungslustig sind – mit 105.

Also käme eine jüngere Frau eher in Frage?

Da müssten Sie die betreffenden Damen selbst fragen.

Bist Du nicht einfach?

Das kann ich nicht beurteilen, ich halte mich für sehr einfach. Anlehnungsbedürftig, obrigkeitshörig, harmoniesüchtig.

Verabredest Du Dich mit Frauen?

Ja, klar, Ich bin stets offen für eine neue Beziehung. Das macht die Entscheidung nicht einfacher. Eigentlich habe ich zu wenig Erfahrung. Zwei Ehen sind noch zu wenig, merke ich gerade. Und die Meinung, dass eine Ehe die Ruhephase zwischen zwei Affären ist, kann ich nicht teilen. Aber wenn die Richtige kommt, halt ich’s wie die Pfadfinder: allzeit bereit. Heiraten ist vielleicht altmodisch und – wie die Pfadfinderei – nicht mehr zeitgemäß, aber ich steh’ drauf.

Hast Du noch guten Kontakt zu Deinen Ex-Frauen?

Ja, ich hab zweimal Pech gehabt, die erste ist mir weggelaufen, die zweite ist nicht geblieben. Mit meinen Ex-Frauen bin ich aber noch befreundet, ich hoffe, sie auch mit mir. Mit Manou, der Mutter meines Sohnes, versteh ich mich natürlich sehr gut, wir machen immer noch viel gemeinsam. Sie wohnt in Hamburg im Haus direkt neben mir. Und Eva ist in L. A., produziert Filme und schreibt Drehbücher, wir schreiben uns ab und zu.

Wie war es, eine Biographie zu schreiben und das Leben nochmal Revue passieren zu lassen?

Man verfällt in tiefe Melancholie, weil es Erinnerungen hervorruft, die zunächst traurig machen. So viel Schönes ist passiert und schon wieder vorbei. Man vermisst die Eltern und da wird man nostalgisch, aber auch fröhlich, weil alles so schön gewesen ist.

Hast Du Angst vorm Alter?

Ich war eigentlich immer schon alt, deswegen habe ich noch nie länger als eine Woche im Voraus geplant.

Viele fragen sich, ob Otto privat auch immer so lustig ist?

Nein, ich versuche oft, ernst zu sein, werde aber nicht ernst genommen. Daraus habe ich das Beste gemacht. Und das scheint geklappt zu haben: Die Leute auf der Straße strahlen mich an, wenn sie mich sehen. Ich stelle mir das schrecklich vor, wenn die Leute mich nicht mehr mögen würden. Das würde mir weh tun.