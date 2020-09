Karfreitag ist einer der höchsten Feiertage im Christentum. An diesem Tag wird dem Tod Jesu Christi gedacht. Jesus wurde ans Kreuz genagelt und hat die Sünden der Menschheit damit auf sich genommen. Für Christen ist es also ein Tag der Buße, des Fastens und Betens. Deswegen ist Karfreitag auch ein „stiller Feiertag“.

Ist Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag?

gesetzlicher Feiertag. Also ist Karfreitag auch kein Schultag. Karfreitag, nach Gründonnerstag der Start ins Osterwochenende, ist in allen Bundesländern in Deutschland ein. Also ist Karfreitag auch

In der Schweiz ist es ein regionaler Feiertag und in Österreich ist es kein gesetzlicher Feiertag.

Fisch an Karfreitag - warum man kein Fleisch essen darf

Im Gedenken an den gekreuzigten Jesus wird auf Fleisch verzichtet. Der Karfreitag ist ein strenger Fastentag, es darf kein Fleisch gegessen und auch kein Alkohol getrunken werden. Der Fisch ist eines der ältesten Symbole der Christen. Das Symbol galt am Anfang des Christentums als Erkennungszeichen unter den verfolgten Christen und war auch ein Bekenntnis zu Jesus.

Aber es gab auch immer wieder gewitzte Ideen, wie das Fleischverbot umgangen wurde. So haben im Mittelalter Mönche Biber zu fischähnlichen Tieren erklärt (da sie im Wasser leben und aufgrund ihres geschuppten Schwanzes) und diese wurden dann an Ostern verzehrt. Auch die schwäbischen Maultaschen sollen erfunden worden sein, um die Fastenregeln zu umgehen. Eingewickelt in Teig, soll das Fleisch so vor dem Herrn verborgen werden. Darum werden sie umgangssprachlich auch „Herrgottsbscheißerle“ genannt.

Tanzverbot an Karfreitag in Baden-Württemberg

Da Karfreitag ein stiller Feiertag ist, gilt grundsätzlich ein Tanzverbot in Baden-Württemberg. Das heißt, Musik und Feiern ist erlaubt, nur ohne zu tanzen. Das Verbot beginnt Gründonnerstag um 18 Uhr und endet Karsamstag um 20 Uhr. Tanzveranstaltungen und andere öffentliche Veranstaltungen sind verboten. Jedes Bundesland legt selbst fest, inwiefern diese Veranstaltungen stattfinden dürfen. Mit Sondergenehmigungen können auch Tanzveranstaltungen stattfinden.