Am Ostersonntag wird die Auferstehung Jesu Christi gefeiert, 2022 findet das Fest am 17.04. statt. Egal ob Osterhasen, Schokolade oder gefärbte Ostereier – zum Osterwochenende gehören eine Vielzahl von Bräuchen. In diesem Artikel erfahrt ihr, warum der Ostersonntag und der Ostermontag gefeiert werden und ob Ostern ein gesetzlicher Feiertag ist.

Wann ist Ostern 2022?

Der Ostersonntag ist in diesem Jahr am 17. April 2022. Am Tag darauf, 18. April 2022, ist dann der Ostermontag. Beide Tage sind in Deutschland bundesweit gesetzliche Feiertage. In vielen Bundesländern finden in dieser Zeit auch die Osterferien statt.

Ostersonntag Bedeutung: Was geschah an diesem Tag?

Am Ostersonntag feiern die Christen die Auferstehung Jesu und den Sieg des Lebens über den Tod. Laut dem Matthäus-Evangelium wälzte ein Engel den Stein, mit dem das Grab Jesu verschlossen war, zur Seite. Doch das Grab war leer. Der Engel verkündete daraufhin, dass Jesus auferstanden sei.

Ostern ist das höchste Fest der Christen und das zentrale Ereignis ihrer Religion. Denn die Auferstehung Jesu begründet den Glauben an ein Leben nach dem Tod.

Ostermontag Feiertag: Was wird an diesem Tag gefeiert?

Der Ostermontag erinnert an die im Lukasevangelium erzählte Geschichte, die besagt, dass sich an diesem Tag nach der Auferstehung Jesu zwei Jünger auf dem Weg nach dem Ort Emmaus machten. Dort begegneten sie am Abend Jesus Christus. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie an seiner Auferstehung gezweifelt, doch dann verbreiteten sie in Jerusalem die Nachricht seiner Auferstehung mit großer Freude.

Ostern 2022: So wird das Datum berechnet

Ostersonntag wird am 17.04.2022 gefeiert, der Ostermontag entsprechend am 18.04.2022. Aber warum eigentlich? Nach altem Brauch fällt Ostern immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond. Dieser erscheint nach Derwird amgefeiert, derentsprechend am. Aber warum eigentlich? Nach altem Brauch fällt Ostern immer auf den Sonntag nach dem ersten. Dieser erscheint nach Gregorianischem Kalender frühestens am 22. März und spätestens am 25. April. Das wurde auf dem Konzil von Nizäa im Jahre 325 endgültig festgelegt. Der heilige Ambrosius von Mailand deutete den Vollmond als ein Symbol für die Fülle der göttlichen Liebe.

Kreuzigung und Auferstehung zugetragen haben sollen. Neben den jüdischen Wurzeln des Osterfestes gibt es vermutlich auch einige heidnische Einflüsse aus den Fruchtbarkeitsfesten, die im Frühjahr begangen wurden. Das Osterfest orientiert sich am Termin des jüdischen Pessachfestes , weil sich laut Neuem Testament an jenem auch dieundzugetragen haben sollen. Neben den jüdischen Wurzeln des Osterfestes gibt es vermutlich auch einige heidnische Einflüsse aus den, die im Frühjahr begangen wurden.

Rezept-Ideen für Ostern 2022

An Ostern bietet es sich auch an, neue Rezepte auszuprobieren und dann gleich an die Familie zu verfüttern. Hier sind zwei Vorschläge, die gut zu Ostern passen.

Rüblikuchen (Möhrenkuchen) passen zur Kaffee-Runde am Ostersonntag.

Youtube Möhrenkuchen selber machen

Ein Klassiker ist das Osterlamm. Nein, kein Braten, sondern ein Kuchen. Ein Rezept findet ihr hier: