Kurz, lustig, süß – diese Sprüche gehen immer

Glück ist, wenn man trotzdem hoppelt. (M.B. Hermann)

Der Frühling hockt schon im Gesträuch und überprüft die Wetterlage. Wir grüßen und wir wünschen euch sehr herzlich: Frohe Ostertage!

Häschen klein, ging allein, wollte gerne bei dir sein...

Wir wünschen Euch frohe Ostern, viel Sonnenschein, einen fleißigen Osterhasen und fröhliche Feiertage.

Alles Gute, nur das Beste, gerade jetzt zum Osterfeste! Möge es vor allen Dingen: Freude und Entspannung bringen!

Leider kann ich Ostern nicht bei dir sein, bin von dir ganz fern. Darum schicke ich dir ein Osterhäschen, das dir sagt: Ich hab dich gern!

Ei will always love you!

Ostergedichte: Lustige und ernstere Lyrik zu Ostern

Frühling läßt sein blaues Band

wieder flattern durch die Lüfte;

süße, wohlbekannte Düfte

streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

wollen balde kommen.

Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja Du bist ’s!

Dich hab’ ich vernommen! (Eduard Mörike)

Was hoppelt da im grünen Gras, mein Kind es ist der Osterhas’! Flink versteckt er Ei um Ei und auch für dich ist eins dabei

Ich will zum frohen Osterfest dir fröhlich gratulieren. Vielleicht gelingt es irgendwo, ein Häschen aufzuspüren? Dann lege ich in seinen Korb ein Blatt mit tausend Grüßen; das soll es dir als Festgruß bringen; mit seinen flinken Füßen!

Kurze Ostersprüche für Kinder

Erst kommt der Osterhasenpapa, dann kommt die Osterhasenmamaund hinterdrein, ganz klitzeklein,die Osterhasenkinderlein.

Im Gebüsch, direkt am Gartenzaun,

da lohnt es sich, heut’ nachzuschau’n: Es raschelt laut das Blätterwerk… ist’s ein Kobold, ist’s ein Zwerg? Jetzt schaut, wie sich die Zweige neigen! Die Neugier lässt die Spannung steigen. Die Kinder können’s kaum erwarten: der Osterhase war im Garten! (Sabine Bröckel)

Kinder, Kinder! Kommt herbei! Suchen wir das Osterei! Immerfort, hier und dort und an jedem Ort. Hier ein Ei, dort ein Ei - bald sind`s zwei und drei! Ist es noch so gut versteckt, endlich wird es doch entdeckt. Kommt herbei! Sucht das Ei! (Hoffmann von Fallersleben)

Whatsapp-Sprüche: Wünsche und Sprüche zu Ostern

Ostern ist die Zeit des Schenkens und aneinander Denkens. Zwar kein Auto, zwar kein Nerz – dafür eine Nachricht mit Herz.

Hier hüpft ein Osterei, lieblich und klein, ganz fröhlich in Dein Handy hinein. Es wünscht Dir, wenn ich’s Dir doch sage, einzigartige Ostertage.

Everybunny needs somebunny to love.

Hallo mein Schatz, trotz der ganzen Konkurrenz zu Ostern bist du der süßeste Hase für mich.

Frohe Ostern! Die besten Gifs zum Osterfest

