Am kommenden Wochenende ist Ostern. Der wohl bedeutendste Tag für alle Christen ist an diesem Wochenende der Ostersonntag. Dieses Jahr fällt er auf den 12. April.

Was feiern wir an Ostersonntag?

Am Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung von Jesus. Laut der Bibel sind zwei Tage nach der Kreuzigung am Karfreitag, also am Ostersonntag, drei Frauen zum Grab Jesu gelaufen. Sie wollten den Leichnam salben. Als die Frauen ankamen, war das Grab leer. Zwei Engel verkündigten ihnen, dass Jesus auferstanden war.

Viele mögen meinen, dass Weihnachten für die Christen der höchste Feiertag ist, eigentlich ist es aber Ostern. Denn dann wird gefeiert, dass das Leben über den Tod gesiegt hat.

Die Bräuche am Ostersonntag

Normalerweise gibt es vor vielen Kirchen in der Osternacht, also die Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag, ein Osterfeuer. Mancherorts gibt es das auch erst am Ostersonntag. Daran wird die Osterkerze entzündet und in die Kirche getragen. Am Morgen des Ostersonntag ist es üblich, in einen Gottesdienst zu gehen. Durch das Coronavirus ist das in diesem Jahr nicht möglich, Gottesdienste dürfen nicht stattfinden. Viele Gottesdienste werden deshalb im TV, online oder im Radio übertragen. Eine Liste der Gottesdienste, mit Übertragungsort und -zeit, findet ihr hier.

Essen am Ostersonntag

An Ostern gibt es viele Traditionen, auch was die Kulinarik betrifft. Am Gründonnerstag etwa darf das Essen grün sein. Beliebt sind Spinat, Bärlauch und frische Kräuter. Am Karfreitag kommt traditionell Fisch auf den Teller. Am Karsamstag bereitet man sich auf den Ostersonntag vor – es wird gebacken. Etwa Osterlamm und Osterzopf. Der Ostersonntag ist ein Festtag und gilt auch als kulinarisches Frühlingserwachen. An diesem Tag darf man wieder Fleisch essen. Typische Gerichte sind:

Osterbrunch. Vielen leiten den Ostersonntag mit einem ausgiebigen Brunch ein.

Beliebt ist auch Lamm: Lammkeule oder -rücken sind gängige Speisen an den Ostertagen.

Osterschinken – ein traditionelles Gericht aus Österreich. Dabei handelt es sich um mageren Schinken vom Schwein, der gekocht oder geräuchert ist.

TV-Programm am Ostersonntag

Da durch die Corona-Pandemie und das Kontaktverbot daheim bleiben die Devise ist, ist ein Fernsehabend auf dem Sofa eine gute Option. So sieht das Programm im Free-TV aus:

Auf RTL läuft um 20.15 Uhr „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson und Jack Black.

Auf Pro7 läuft ebenfalls um 20.15 Uhr „Deadpool 2“. Hauptdarsteller ist Ryan Reynolds.

Auf ZDF kommt um 20.15 Uhr „Das Traumschiff: Marokko“ mit Florian Silbereisen als Kapitän.

So wird das Wetter am Ostersonntag

Am Ostersonntag ist das Wetter unbeständig, die Temperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad. Wie das Wetter an den restlichen Ostertagen wird, erfahrt ihr hier: