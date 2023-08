Mit zunehmenden Temperaturen, lauen Sommerabenden und der Aussicht auf Open-Air-Konzerte wächst auch die Begeisterung für die Festivalsaison 2023. Das Open Flair Festival hat längst den Status als Geheimtipp hinter sich gelassen. Informationen zum Termin, den auftretenden Künstlern und der Ticketverfügbarkeit des Open Flair 2023 finden Sie hier kompakt zusammengefasst.

Ort: Wo findet das Open Flair Festival 2023 statt?

Das Open Flair Festival ist ein jährliches Musikfestival, das in Eschwege, Deutschland, stattfindet. Als eines der größten Musikfestivals in Deutschland zieht es jedes Jahr tausende Besucher an.

Datum: Wann startet das Open Flair Festival 2023

Das Open Flair Festival wurde erstmals im Jahr 1985 veranstaltet und hat sich seitdem zu einem vielfältigen und beliebten Event entwickelt. Es findet in der Regel im August statt und dauert mehrere Tage. 2023 findet es vom 09. bis zum 13. August statt.

Line-up und neue Headliner: Welche Bands spielen beim Open Flair 2023?

Musikalisch gesehen bietet das Open Flair Festival eine breite Palette an Genres, darunter Rock, Pop, Punk, Indie, Elektro und vieles mehr. Es treten sowohl national als auch international bekannte Künstler und Bands auf den verschiedenen Bühnen des Festivals auf. Headliner sind in diesem Jahr neben Peter Fox und den Broilers zum Beispiel auch Marteria und Giant Rooks. Neben der musikalischen Darbietung gibt es auch weitere künstlerische Veranstaltungen wie Comedy-Auftritte, Theateraufführungen und Filmvorführungen. Das Line-up verteilt sich auf mehrere Bühnen. Alle Acts für das Open Flair Festival 2023 in alphabetischer Reihenfolge:

Akne Kid Joe

Andreas Kümmert

Anna Reusch

As Everything Unfolds

Bazzookas

Black Mirrors

Bokassa

Bosse

Broilers

Bruckner

Cäthe

ContraBrass

Cro

Das Lumpenpack

Deine Cousine

Destroy Boys

Donots

Drei Meter Feldweg

Edwin Rosen

Engel

Enno Bunger (solo am Klavier)

Erstausgabe

Felix Römer und Nachtfarben

fernsehn

finn & Jonas

Fjørt

Flash Forward

Fliegende Haie

Fortuna Ehrenfeld

Frank Turner & The Sleeping Souls

From Fall To Spring

FTPA

Fullax

Giant Rooks

Give Me A Remedy

Grillmaster Flash

Il Civetto

Illegale Rave Messe

Indecent Behavior

JAES

Jannik Fischbach

Jeremias

Jordan H.

Julita Just

Juno17

JUST 'N' JUNE

Kapa Tult

Kensington Road

Küllmer

Kytes

Le Fly

Leoniden

Madeline Juno

Mamoré

MARILYN HARVEST

Marteria

Me First and the Gimme Gimmes

Megaloh

Mele

Mia Amare

Mia Morgan

Miss Allie

Mola

Monsters of Liedermaching

Mr. Hurley & die Pulveraffen

Mrlon

Nils Keppel

Noemi Black

No Faces

OK Kid

Paula Carolina

Paul Prime

Peter Fox

Phileas In The Fog

Pimf

Pretty Pink

Raum27

Reaktanz

Robin Damn

Rong Kong Koma

Rosmarin

Rumo

Saint City Orchestra

Salò

Simon Slomma

Slime

Sportfreunde Stiller

Sprints

Team Scheisse

The Answer

The Baboon Show

The Fuck Hornisschen Orchestra

The New Roses

The Subways

TJUDEN

Valentin

While She Sleeps

Willman

Wolfmother

Wrest

Zebrahead

Gibt es noch Tickets für das Open Flair Festival 2023 und was kosten sie?

159 Euro, bzw. 209 Euro mit Camping (Stand 17.05.2023). Die Preise werden sich aller Voraussicht nach jedoch weiter erhöhen. Neben den Festivalpässen gibt es auch Tageskarten für 69 Euro für Mittwoch und Donnerstag und 89 Euro für Freitag, Samstag und Sonntag. Die Tickets vertreibt das Open Flair Festival über einen eigenen Online Shop . Die Preise werden dabei zeitlich gestaffelt. Wer früher bucht, bekommt die Tickets deutlich günstiger. Als Frühbucher hatte man die Möglichkeit, Tickets für 89 Euro für das gesamte Wochenende zu ergattern. Inklusive Camping wären es 139 Euro gewesen. Mittlerweile gibt es nur noch Karten für. Die Preise werden sich aller Voraussicht nach jedoch. Neben den Festivalpässen gibt es auch Tageskarten für

Bei der Planung des Festivalsommers 2023 kommt Vorfreude auf! Wer sich direkt ein Ticket für ein Festival im Jahr 2023 sichern will, findet hier einen Überblick mit allen Infos rund um Datum, Karten, Line-up und Co.