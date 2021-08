Die Organisatoren der Olympischen Spiele i n Tokio haben 18 neue Corona-Infektionen im Umfeld der Spiele vermeldet. Auch ein Athlet ist betroffen, wie aus der Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Namen werden von den Organisatoren grundsätzlich nicht genannt. Zwölf derhaben ihren Wohnsitz in Japan, sechs außerhalb des Gastgeber-Landes. Die Zahl derrund um die Wettkämpfe stieg damit insgesamt auf 294, darunter 25 Athletinnen und Athleten. Der Höchstwert der täglichen Corona-Fälle rund um die Spiele war am vergangenen Freitag mit 27 Infektionen erreicht worden. Am Tag der Eröffnungsfeier hatte es im deutschen Team inSimon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.