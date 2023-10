Es gilt als das weltweit größte Volksfest. Jedes Jahr zieht das Oktoberfest in München Millionen von Besuchenden an. Seit seiner ersten Austragung im Jahr 1810 musste es lediglich 26 Mal aus verschiedenen Gründen abgesagt werden. Zuletzt sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass sowohl Zeltbetreiber als auch die Fans des Oktoberfestes zwei Jahre lang auf das Fest verzichten mussten. Nach der Wiedereröffnung im Jahr 2022 verwandelt sich die Theresienwiese nach dem Erfolg in 2023 auch nächstes Jahr wieder in die traditionsreiche Wiesn. 2024 feiert das Volksfest das 189. Jubiläum. Was ist bis jetzt über das Oktoberfest 2024 bekannt?

Wann findet das Oktoberfest 2024 statt?

Traditionell wird die Wiesn mit dem Fassanstich vom Oberbürgermeister in der Schottenhamel-Festhalle eröffnet. Besuchende und Fans des Volksfestes fragen sich unter Umständen schon jetzt, wann dies im nächsten Jahr passieren wird. Das Oktoberfest 2024 wird vom 21. September (Samstag) bis zum 6. Oktober (Sonntag) 2024 stattfinden.

Reservierung und Kosten: Wie kommt man in ein Zelt auf dem Oktoberfest?

Die Festzelte sind der Mittelpunkt des Oktoberfestes, an denen Besucher traditionelle bayerische Speisen und das berühmte Oktoberfestbier genießen können. Die entspannte Atmosphäre und Live-Musik sorgen für beste Unterhaltung. Der Zugang zu den Festzelten erfolgt über verschiedene Eingänge rund um das Festgelände. Ein Teil der Plätze bleibt für spontane Besucher ohne Reservierung zugänglich. Viele Tische werden jedoch im Voraus reserviert. 2023 gab es eine neue Möglichkeit zur Tischreservierung: Die Wirte boten erstmals Online-Plattformen an, auf denen Tische für das Oktoberfest gebucht werden konnten. Die Reservierung erfolgt direkt über die jeweiligen Festzelte, es existiert keine zentrale Reservierungsstelle. Gelegentlich ist auch eine telefonische Buchung möglich. Die Tischreservierung in den Hauptbereichen der Festzelte erfordert keinen Mindestverzehr, allerdings wird teilweise ein Verzehrgutschein im Wert von ungefähr 15 Euro pro Person hinzugefügt. Normalerweise können an einem Tisch etwa acht bis zehn Personen Platz finden. Die Kosten für die Gutscheine variieren je nach Zelt, belaufen sich jedoch durchschnittlich auf etwa 350 Euro pro Tisch. Die meisten Festzelte öffnen die Reservierungsmöglichkeit für das Oktoberfest 2023 in der Regel bis zum Frühjahr, üblicherweise April oder Mai.

Das kostet das Bier auf dem Oktoberfest 2024 – Die Preise für eine Maß

Die Bierpreise sind mit den Jahren immer weiter gestiegen. Die Bierpreise für die Wiesn in München 2024 sind noch nicht bekannt. 2023 variierten sie zwischen 13,20 und 16,70. Es ist zu erwarten, dass sich die Preise für das Bier auf dem Oktoberfest 2024 in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden.

Wo findet das Oktoberfest 2024 statt?

Das Oktoberfest findet traditionell auf der Theresienwiese in München statt. Der Name der Wiese geht laut offiziellen Angaben des Oktoberfestes auf Prinzessin Therese zurück, die 1810 Kronprinz Ludwig von Bayern heiratete. Das erste Oktoberfest wurde anlässlich dieser Hochzeit auf dem Gelände abgehalten, das sich heute am Stadtrand von München befindet. Auch im Jahr 2024 wird das Oktoberfest voraussichtlich auf dieser weitläufigen Festwiese stattfinden.