Österreich geht einen weiteren Schritt im Kampf gegen das Coronavirus: Ab dem 1. November 2021 gilt nun auch am Arbeitsplatz die 3G-Regel, wenn dort der Kontakt mit anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann. Das plant das österreichische Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

3G-Nachweis am Arbeitsplatz: Ab dem 1.11. in Österreich Pflicht

Nachdem Italien bereits die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt hat (sog. Grüner Pass), zieht Österreich nun nach. Arbeitnehmer müssen ab dem 1. November nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Wie der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein mitteilte, seien sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer für die Einhaltung der 3G-Regel im Job verantwortlich. Durch die Einführung der Nachweispflicht „geimpft, genesen, getestet“ entfällt ab November die Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Österreich. An anderen Orten (Supermarkt oder Pflegeheim) bleibt die Maskenpflicht allerdings bestehen. Wird die Regel missachtet, droht eine Strafe von bis zu 3.600 Euro. Es wird eine Übergangsfrist bis zum 14. November geben. Besteht in dieser Zeit noch kein 3G-Nachweis, muss weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden.

Maßnahme 3G-Regel am Arbeitsplatz: Was plant Österreich für den 1. November?