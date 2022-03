Ukraine hat Russland isoliert. Die SImportstopps von russischem Öl und Gas. Der Einmarsch in diehat Russland isoliert. Die S anktionen der internationalen Gemeinschaft treffen das Land hart – und es könnte noch weiter gehen. Denn die Energiebranche in Russland wurde noch nicht wirklich angefasst. Das könnte sich bald ändern: Zunehmend sprechen die EU und die USA sowie andere Länder über mögliche

Das treibt die Deutschen um. Können wir auf Öl aus Russland verzichten? Woher kommt denn aktuell unser Öl? Hier erfahrt alle Infos über die Ölsituation in Deutschland.

Wie viel Öl verbraucht Deutschland im Jahr?

96,2 Millionen Tonnen. 2019 waren es noch 106,6 Millionen Tonnen. In Deutschland ist noch immer Öl der meistverbrauchte Brennstoff. Während weltweit der Verbrauch von Erdöl noch immer steigt, ist der Verbrauch in Deutschland laut des Statistik- und Datenportals Statista im Jahr 2020 gesunken. In dem Jahr betrug der Deutschlands Erdölverbrauch. 2019 waren es noch 106,6 Millionen Tonnen.

Woher bezieht Deutschland Öl? Kommt das Erdöl aus Russland?

Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine ziehen es Politiker weltweit zunehmend in Betracht, Ölimporte aus Russland zu stoppen. Können wir uns das überhaupt in Deutschland leisten? Das fragen aktuell viele.

Russland ist für Deutschland der wichtigste Öllieferant. 2016 kam 40 Prozent des Öls aus Russland, 2018 war der Anteil leicht gesunken auf 36,3 Prozent. Damit ist Deutschland aktuell ziemlich abhängig von russischem Öl.

Es gibt aber auch andere Länder, aus denen Deutschland Öl bezieht. Diese sind:

Norwegen (2018 rund 12 Prozent)

Libyen (ca. 8,5 Prozent)

Kasachstan (8,0 Prozent)

Großbritannien (7,8 Prozent)

Nigeria (6,4 Prozent)

USA (4,6 Prozent)

Aserbaidschan (3,6 Prozent)

Irak (3,6 Prozent)

Saudi-Arabien (1,7 Prozent)

Deutschland fördert selbst auch Öl, und zwar vorrangig in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen.

Was passiert wenn kein Öl mehr aus Russland kommt?

Wie oben schon deutlich wurde, ist Deutschland stark abhängig von russischem Erdöl. Aber es gibt hier eine gute Nachricht: Deutschland hat auch Ölreserven. Seit 1996 müssen deutsche Mineralölfirmen einen bestimmten Anteil des Rohöls einlagern, für den Fall dass es zu Versorgungsengpässen kommt. Sie sind verpflichtet, jederzeit „Erdöl und Erdölerzeugnisse in Höhe der nach Deutschland in einem Zeitraum von 90 Tagen netto eingeführten Mengen zu halten“, so das Wirtschaftsministerium. Deutschland kann also zu jeder Zeit etwa drei Monate ohne Ölimporte auskommen. Einen Teil dieser nationalen Ölreserven hat die Bundesregierung neulich freigegeben, um die aktuelle Situation auszugleichen. Es gibt also in jedem Fall genug Zeit, um auf einen möglichen Importstopp zu reagieren – und neue Versorgungsmöglichkeiten auszuloten.