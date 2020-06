Duschgele sind bei den meisten Menschen Teil der täglichen Körperhygiene. Daher ist es wichtig, dass die Produkte gut verträglich und ohne Schadstoffe sind.

Öko-Test hat Das Ergebnis: Vor allem mit Naturkosmetik kann man nichts falsch machen. Diese Duschgele schnitten alle mit „sehr gut“ ab. 24 weitere bewertete Öko-Test als „gut“. Zehn Duschgele fallen allerdings durch und wurden nur mittelmäßig oder gar mit „mangelhaft“ bewertet. Testverlierer ist „Dove Reichhaltige Pflege Pflegedusche“. Das Duschgel wurde als einziges im Test mit „ungenügend“ bewertet. hat 50 Duschgele auf ihren Inhalt untersucht. Vor allem mit Naturkosmetik kann man nichts falsch machen. Diese Duschgele schnitten alle mit „sehr gut“ ab. 24 weitere bewertete Öko-Test als „gut“. Zehn Duschgele fallen allerdings durch und wurden nur mittelmäßig oder gar mit „mangelhaft“ bewertet.Das Duschgel wurde als einziges im Test mit „ungenügend“ bewertet.

Diese Duschgele wurden mit „mangelhaft“ bewertet

Bebe Soft Shower Cream

Orginal Source Tingly Mint & Tea Tree Shower

Palmolive Natural Sensitive Cremedusche mit Milchproteinen

Vandini Nutri Pflegedusche Pfingstrosenblüte & Arganöl

Konservierungsmittel und Kunststoffe im Duschgel

Am häufigsten habe Öko-Test die Verwendung von Polyethylglykole (PEG/PEG-Derivate) und ihren Abkömmlinge in den Duschgelen beanstandet. Dieser Stoff wird als Tensid eingesetzt, der die Haut reinigen soll und beim Duschen zudem viel Schaum erzeugt. Er kann die Haut allerdings auch durchlässiger für Fremdstoffe machen.

Obwohl es kein PEG enthält, hat „Dove Reichhaltige Pflege Pflegedusche“ im Test am schlechtesten abgeschnitten. Der Grund: Hier wird einen Formaldehydverbindung im Duschgel verwendet, das in geringen Mengen die Schleimhäute reizen und allergische Reaktionen auslösen kann.

Zudem wurden in den Duschgelen Kunststoffe in Form von Mikroplastik vorgefunden, sowohl in fester als auch in gelartiger beziehungsweise flüssiger Form. Öko-Test merkt an, dass Kläranlagen zwar einen Großteil davon aus dem Abwasser herausfiltern können, aber sie würden über den Klärschlamm häufig auf den Feldern landen und „damit möglicherweise irgendwann auf unseren Tellern“.

Kritik am Duftstoff „Lilial“

Vier der Duschgele, die getestet wurden, enthalten zudem den künstlichen Duftstoff „Lilial“. Laut Öko-Test, kann dieser Duftstoff die „Fortpflanzungsfähigkeit“ beeinträchtigen.