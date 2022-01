Das Gesundheitsministerium in Stuttgart erwartet rund eine halbe Million Dosen des neuen Impfstoffs. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach seien vier Millionen Dosen bereits bestellt und würden bald zur Verfügung stehen. Allerdings ist in Baden-Württemberg noch keine Registrung möglich. Nur in Rheinland-Pfalz ist breits eine Registrierung für Corona-Impfungen mit dem Impfstoff des US-Herstellers Novavax ab Montag (24.1.) möglich. Die Anmeldung erfolge über das Impfportal des Landes , teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Mainz mit. Ende Februar erwarte das Land die erste Lieferung des Impfstoffs Nuvaxovid. Die Dosen werden demnach im Abstand von etwa drei Wochen verabreicht.