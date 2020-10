Stockholm gibt am Donnerstag den diesjährigen Literaturnobelpreisträger bekannt. Frühestens um 13.00 Uhr will die altehrwürdige Institution verkünden, wer die mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950 000 Euro) dotierte Auszeichnung in diesem Jahr erhält. Knapp 200 nominierte Kandidaten sind im Rennen, deren Namen traditionell vorab geheimgehalten werden. Nachdem der Nobelpreis in der Kategorie Physik an den deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel ging , gibt die Schwedische Akademie ingibt am Donnerstag den diesjährigenbekannt. Frühestens um 13.00 Uhr will die altehrwürdige Institution verkünden, wer die mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950 000 Euro) dotierte Auszeichnung in diesem Jahr erhält. Knapp 200 nominierte Kandidaten sind im Rennen, deren Namen traditionell vorab geheimgehalten werden.

Weil die Preisvergabe 2018 wegen eines umfassenden Skandals um das mittlerweile ausgetretene Akademiemitglied Katarina Frostenson und ihren Ehemann Jean-Claude Arnault zunächst ausgefallen war, hatte die Akademie im vergangenen Jahr gleich zwei Preisträger bestimmt. Die Polin Olga Tokarczuk war nachträglich als Preisträgerin für das Jahr 2018 ernannt worden, der Österreicher Peter Handke erhielt die Auszeichnung für 2019. Während die Ehrung von Tokarczuk viel Zuspruch erhielt, führte diejenige von Handke wegen dessen Haltungen zum Jugoslawien-Konflikt zu Kritik und Protesten.

Nobelpreis: Das sind die Gewinner in anderen Kategorien

Seit Montag sind bereits die Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik und Chemie verkündet worden. Unter den Auserwählten war mit dem Astrophysiker Reinhard Genzel auch ein Deutscher. Am Freitag wird der diesjährige Friedensnobelpreisträger benannt, zum Abschluss folgt dann am Montag noch der Wirtschaftsnobelpreis, der als einziger nicht auf das Testament von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgeht.