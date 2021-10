Dann verkündet die Schwedische Akademie frühestens um 13.00 Uhr, wer die renommierteste literarische Auszeichnung der Welt diesmal bekommt. Im vergangenen Jahr war sie etwas überraschend an die amerikanische Poetin Louise Glück gegangen. Wie damals sind die Nobelpreise wieder mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980 000 Euro) pro Kategorie dotiert.

Bereits in der ersten Wochenhälfte waren in Stockholm die diesjährigen Preisträger in den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie bekanntgegeben worden. Unter den Ausgezeichneten waren mit dem Hamburger Meteorologen Klaus Hasselmann und dem Chemiker Benjamin List auch zwei Deutsche. Verliehen werden die Auszeichnungen traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896).