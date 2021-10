Seit 2009 ist Nils Glagau Inhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol. Dem Fernsehpublikum dürfte er seit 2019 bekannt sein, denn damals war der 45-Jährige zum ersten Mal als Investor in „Die Höhle der Löwen“ zu sehen.

Auch in Staffel 10 sitzt er in der Jury. Der „Löwe“ bringt viel Erfahrung in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Sport mit. Doch wer ist der Unternehmer eigentlich? Wir stellen euch Nils Glagau im Porträt vor.

Nils Glagau Steckbrief: Alter, Wohnort, Frau, Kinder

Alle Infos zu Nils Glagau auf einen Blick:

Name : Nils Glagau

: Nils Glagau Alter : 45 Jahre

: 45 Jahre Geburtstag : 31. Oktober 1975

: 31. Oktober 1975 Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Geburtsort : Bad Homburg

: Bad Homburg Beruf : Unternehmer und Investor

: Unternehmer und Investor Partnerin : verheiratet

: verheiratet Kinder : Zwillinge

: Zwillinge Instagram (nicht verifiziert): nilsglagau_rockbrand

Nils Glagau bei „Höhle der Löwen“: Deals und Beteiligungen

Seit 2019 ist Nils Glagau als Investor bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Von den Gründern erwartet er laut eigener Aussage, dass sie für ihre Produkte brennen. Erfahrung bringt er in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Sport mit. Während der „Löwe“ in den ersten beiden Staffeln vergleichsweise zögerlich investiert hatte, kamen in Staffel 8 und 9 einige Investitionen hinzu. Das waren die bisherigen Deals, die Nils Glagau in den Staffeln 6, 7, 8 und 9 sowie bislang in Staffel 10 einging:

Laufmaus (zusammen mit Carsten Maschmeyer)

(zusammen mit Carsten Maschmeyer) WowWow (zusammen mit Dagmar Wöhrl)

(zusammen mit Dagmar Wöhrl) Evertree

easyBeeBox

ajuma (zusammen mit Carsten Maschmeyer)

(zusammen mit Carsten Maschmeyer) CO’PS

Grpstar

Klang2

Ellas Basenbande

Green Mnky (zusammen mit Carsten Maschmeyer)

(zusammen mit Carsten Maschmeyer) Panthergrip (zusammen mit Judith Williams)

(zusammen mit Judith Williams) AER

Nils Glagau führt das Unternehmen Orthomol

Nils Glagau führt in zweiter Generation das Familienunternehmen Ortomol. Nachdem sein Vater, Dr. Kristian Glagau, im Jahr 2009 unerwartet verstarb, übernahm Nils Glagau die Geschäftsführung von Orthomol. Gegründet wurde die Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH im Jahr 1991. Das Unternehmen aus Langenfeld im Rheinland ist spezialisiert auf Nahrungsergänzungsmittel mit Mikronährstoff-Kombinationen und Marktführer in der orthomolekularen Medizin.

Als Sohn des Orthomol-Gründers arbeitete der heute 45-Jährige von Beginn an im Familienunternehmen im Außen- und Innendienst mit. Heute arbeiten bei Orthomol im bundesweit tätigen Innen- und Außendienst über 400 Mitarbeiter dafür, dass die Orthomol-Produkte in fast jeder Apotheke Deutschlands erhältlich sind und in über 30 Länder der Welt exportiert werden. Das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung.

Rock B(r)and von Nils Glagau

Rock B(r)and. Als solcher ist er auf der Suche nach Start-ups, mit denen sich langfristig eine erfolgreiche Marke aufbauen lässt und „die für ihre Geschäftsidee brennen“, heißt es auf der Nils Glagau ist nicht nur Geschäftsführer von Orthomol und Investor bei „Die Höhle der Löwen“, sondern auch Kopf hinter dem Investment-Unternehmen. Als solcher ist er auf der Suche nach, mit denen sich langfristig eine erfolgreiche Marke aufbauen lässt und „die für ihrebrennen“, heißt es auf der Homepage von Rock B(r)and

Nils Glagau privat: Sport, Reisen und fremde Kulturen

Der heutige Unternehmer Nils Glagau verfolgte zunächst eigentlich andere berufliche Pläne. Er studierte nach seinem Abitur Ethnologie mit Schwerpunkt Alt-Amerikanistik an der Universität Bonn und forschte in Mittelamerika über die Kultur der Maya sowie in Tibet und Nepal über den Buddhismus. In seiner Freizeit entdeckt er auf Reisen weiterhin fremde Kulturen und liebt Literatur, Musik, Filme und Kochen. Außerdem gilt der DHDL-Juror als leidenschaftlicher Hobbysportler.

Familie von Nils Glagau: Hat er Frau und Kinder?

Über das Privatleben von Nils Glagau ist nicht allzu viel bekannt. Jedoch ist der Unternehmer verheiratet und Vater von Zwillingen. Mit wem er liiert ist, ist öffentlich nicht bekannt.

Nils Glagau: Vermögen

geschätzte Vermögen von Nils Glagau bei 30 Millionen Euro. Von der gleichen Summe geht auch das „ Die Seite vermoegen.org veröffentlicht Schätzungen, wie hoch das Vermögen einzelner prominenter Menschen ist. Laut deren Information liegt dasbei 30 Millionen Euro. Von der gleichen Summe geht auch das „ Vermögen Magazin “ aus.

