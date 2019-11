In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember werden wieder viele Kinder ihre Stiefel und Schuhe vor die Türe stellen und auf Geschenke vom Nikolaus hoffen. Dem Brauch nach erhalten Kinder, die brav waren, Schokolade, Nüsse oder Mandarinen. Unartige Kinder nimmt sich Knecht Ruprecht oder Krampus vor.

Doch was hat es mit dem Brauch auf sich? Und gab es den heiligen Sankt Nikolaus wirklich?

Wer war der heilige Nikolaus?

Der Mann mit weißem Bart, Mitra und Bischofsstab, den wir heute kennen, geht auf die historische Person Nikolaus von Myra zurück. Über ihn ist nur wenig bekannt. Als gesichert gilt, dass er im 4. Jahrhundert nach Christus lebte. Er wirkte als Bischof von Myra in der kleinasiatischen Region Lykien, die in der heutigen Türkei liegt. Er soll seinen geerbten Reichtum unter den Armen verteilt haben. Sein Gedenktag ist der 6. Dezember.

Legenden rund um Nikolaus

Rund um Nikolaus ranken sich zahlreiche Legenden und Geschichten. Die bekanntesten:



Die Mitgiftspende

Ein Mann wollte seine drei Töchter zu Prostituierten machen. Die Familie war arm und konnte sich die Mitgift für die Töchter nicht leisten. Nikolaus, der ein großes Erbe hatte, erfuhr von der Notlage. Drei Abende lang ging er zum Haus der Familie und warf je einen großen Goldklumpen durch das Zimmerfenster der Schwestern. In der dritten Nacht entdeckte ihn der Vater, fragte ihn nach seinem Namen und dankte ihm für die Gabe. Nun konnte er seine Töchter mit einer Mitgift ausstatten. Aufgrund dieser Erzählung wird Nikolaus heutzutage oft mit drei goldenen Kugeln dargestellt.

Das Kornwunder

Eine andere Legende spielt während einer großen Hungersnot. Nikolaus erfuhr, dass im Hafen der Stadt Myra ein Schiff mit Getreide an Bord ankerte. Doch dieses war für den Kaiser von Byzanz vorgesehen. Er bat die Seeleute dennoch, einen Teil des Korns auszuladen, um den Leuten in der Stadt zu helfen. Diese lehnten jedoch zuerst ab, da das Korn genau abgewogen war. Erst als Nikolaus ihnen versprach, dass ihnen kein Schaden entstehen würde, stimmten sie zu. Beim Kaiser stellten die Seeleute verwundert fest, dass das Gewicht der Ladung sich trotz den entnommenen Menge nicht verändert hatte. Von dem gespendeten Korn konnte sich die Bevölkerung noch weitere zwei Jahre ernähren.

Rettung der Seeleute

Seeleute gerieten in einen schweren Sturm. Sie riefen den heiligen Nikolaus an. Ihnen erschien ein Mann, der das Steuer übernahm und sogar den Sturm zum Abflauen brachte. Danach verschwand er. Die Seeleute wollten in der Kirche von Myra zum Dank für ihre Rettung beten, erkannten dort Nikolaus als ihren Retter und dankten ihm. Wegen dieser und ähnlicher Legenden gilt Nikolaus auch als Patron der Seefahrer.

Was hat es mit dem Nikolausstiefel auf sich?

Das Füllen der Stiefel geht unter anderem auf die Mitgiftlegende zurück. Es gab im 15. Jahrhundert aber auch noch den Brauch des „Schiffchensetzens“. Aus Papier wurden kleine Schiffe gebastelt, in die Nikolaus seine Gaben legen sollte. Die Schiffe wurden später durch Stiefel und Schuhe ersetzt.

In vielen Ländern gab es am Nikolaustag auch die Weihnachtsbescherung. Erst durch die Ablehnung der Heiligenverehrung der Reformation änderte sich dies. Seither bringt vor allem im Süden und Westen Deutschlands am Weihnachtsabend das Christkind die Geschenke. Im Norden und Osten ist es vorwiegend der Weihnachtsmann.

Und was hat es mit Knecht Ruprecht oder Krampus auf sich?

Ab dem 17. Jahrhundert bekam der gütige Nikolaus in manchen Regionen und Ländern einen Begleiter an die Seite gestellt: Krampus oder Knecht Ruprecht. Dieser sollte die unartigen Kinder tadeln und bestrafen und sie damit als zusätzliches Erziehungsmittel zur Frömmigkeit mahnen. Je nach Region oder Land hat Nikolaus’ Begleiter einen anderen Namen wie etwa Knecht Nikolaus, Nickel oder Pelznickel.

Auch seine Erscheinungsform variiert. Während er in manchen Regionen als zottelbärtiger Knecht mit schäbigen Klamotten und schmutzigem Gesicht auftritt, wird er in anderen Gegenden als unmenschliches Wesen mit schrecklicher Fratze und teilweise sogar mit Hörnern dargestellt. Fast überall hat er einen Sack dabei, in den er unartige Kinder zu stecken droht. Oft trägt er jedoch als Knecht des Nikolaus auch dessen Sack mit Geschenken.

Nikolaus? Weihnachtsmann? Wo ist der Unterschied?

Immer die gleiche Verwirrung: Sind der Weihnachtsmann und der Nikolaus nun ein und derselbe? Nein, sind sie nicht. Nikolaus beruht auf der historischen Person. Er wird in der Ordenstracht eines Bischofs dargestellt.

Der Weihnachtsmann basiert unter anderem auf Sinterklaas, einer Figur aus den Niederlanden. Diese kam gemeinsam mit niederländischen Auswanderern nach Amerika, wo sie sich zu Santa Claus entwickelte und zunehmend mit Father Christmas verschmolz, den wiederum britische Einwanderer mitgebracht hatten.

Großen Einfluss auf das Aussehen des Weihnachtsmannes hatte das Gedicht „Twas the Night before Christmas“ aus dem Jahr 1823. Darin wird er als Elfe mit rundlichem Gesicht, rosigen Wangen und weißem Rauschebart beschrieben. Dieses Bild nahm der Karikaturist Thomas Nast auf, der den Weihnachtsmann erstmals in einer Ausgabe des Wochenmagazins „Harper’s Weekly“ 1863 zeichnerisch darstellte.

Da dem Weihnachtsmann eine eigene Liste mit den artigen und unartigen Kindern angedichtet wurde, wurde ein Begleiter wie der Krampus unnötig.

Übrigens: Die Behauptung, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden habe, stimmt so nicht. Für eine Werbekampagne griff der Getränkehersteller lediglich auf die Darstellung von Nast zurück und machte den Weihnachtsmann so weltweit bekannt.

Nikolaus als Schutzpatron

Nicht nur für die Seeleute ist Nikolaus der Schutzheilige, sondern auch für Kaufmänner, Rechtsanwälte, Apotheker, Metzger und Bäcker. Doch hier ist noch lange nicht Schluss. Ebenso ist er unter anderem der Schutzpatron von Pilgern, Reisenden, Liebenden, aber auch von Dieben und Prostituierten sowie Gebärenden und Kindern. Zudem ist er der Schutzpatron von Russland, Kroatien und Serbien.

Die Bäcker gedenken Nikolaus im Übrigen mit den Spekulatius-Keksen: Diese stellen Figuren oder Gegenstände aus den Legenden rund um den Heiligen dar.

Bauernregeln rund um Nikolaus

„Regnet es an Nikolaus/wird der Winter streng, ein Graus.“

„Trockener St. Nikolaus,/milder Winter rund um's Haus.“

„Fließt zu Nikolaus noch Birkensaft,/dann kriegt der Winter keine Kraft. „

„St. Nikolaus/spült die Ufer aus.“