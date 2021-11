Bald ist es soweit: Am 6 Dezember 2021 wird der Nikolaustag gefeiert. Alle Jahre kommt er wieder, der Heilige Nikolaus und beschenkt die artigen Kinder. Am Vorabend des Nikolaustags stellen Kinder ihre Schuhe vor die Tür, der Nikolaus und sein Helfer Knecht Ruprecht befüllen diese dann mit Süßigkeiten und Schokolade – so die Tradition. Doch woher kommt dieser Glaube?

Warum feiern wir also den Nikolaustag überhaupt? Was hat es mit dem Bischof Nikolaus von Myra auf sich? Und welche Lieder und Basteltipps gibt es rund um den Nikolaustag? Ist der Nikolaustag ein gesetzlicher Feiertag? Alle Infos bekommt ihr hier auf einen Blick.

Ist Nikolaus ein Feiertag?

Nein, der Nikolaustag ist kein gesetzlicher Feiertag. Dieser Brauch ist auch kein offizieller Teil des Kirchenjahres. Reformator Martin Luther soll zum Beispiel kein Freund von Nikolaus gewesen sein. Er ließ den Brauch auf den 24.12. – Heiligabend – verlegen. Dazu kam das Christkind statt dem Nikolaus von Myra.

Nikolaus Sprüche: Grüße zum Nikolaustag

Wer am Nikolaustag seinen Liebsten gern lustige Sprüche oder Grüße schicken möchte, der braucht manchmal einen kreativem Input. Daher haben wir für euch im nachfolgenden Artikel eine Auswahl an Sprüchen rund um den Nikolaus zusammengestellt.

Videos und WhatsApp-Grüße zum Nikolaustag

Zum Nikolaus bietet es sich an, seinen Liebsten zu zeigen, dass man an sie denkt. Hierfür haben wir für euch eine kleine Auswahl an Videos zum Verschicken zusammengestellt:

Der Ursprung: Warum feiern wir den heiligen Nikolaus?

Im 6. Jahrhundert tauchten zwei Legenden auf: Eine davon handelt vom Bischof Nikolaus von Myra – die andere von Abt Nikolaus von Sion. Beide scheinen über die Zeit zu einer Person verschmolzen zu sein: Der Nikolaus.

Angeblich wurde Nikolaus zwischen 270 und 286 im kleinasiatischen Lykien geboren. Sein Onkel – welcher ebenfalls Nikolaus hieß – weihte ihn zum Priester und Bischof von Myra. Im Jahre 310 wurde er bei einer Christenverfolgung gefangen genommen und gefoltert.

Historisch bestätigt: Nikolaus verteilte sein Vermögen an die Ärmeren. Seine Nächstenliebe ist ein wichtiger Bestandteil seiner Legende, so auch die Geschichte der Mitgift und der Spende von Nikolaus: Ein Bauernmann, konnte die benötigte Geldsumme der Mitgift nicht für seine drei Töchter aufbringen. Standesgemäß zu heiraten war also nicht möglich und den drei Töchtern drohte der Verkauf als Sklavinnen oder Prostituierte.

Nikolaus erfuhr von dieser Not und warf an mehreren Tagen Geld ins Haus des Bauern – dabei traf er in die Schuhe und Stiefel der Familie. Er rettete damit die Mädchen vor ihrem Schicksal.

Tradition: Wie wird der Nikolaustag gefeiert?

Aus dieser Großzügigkeit entstand der Brauch am Nikolaustag Süßigkeiten, Früchte und Geschenke in den Stiefeln und Strümpfe zu stecken. Heutzutage ist diese Hintergrundgeschichte meist vergessen. Es geht hauptsächlich darum in der Familie Geschenke zu verteilen. In vielen Regionen einiger Länder ist der Nikolaustag ein Feiertag, darunter Russland, Serbien und Kroatien. Dort gilt der Heilige Mann von Myra als ein Schutzpatron.

Nikolaus Lieder: „Lasst uns froh und munter sein“ und Co.

Das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ stammt aus dem 19. Jahrhundert und gehört zu den beliebtesten Nikolaus-Liedern. Es beschreibt die Vorfreude der Kinder auf den Nikolaus.

Lasst uns froh und munter sein

und uns recht von Herzen freun.

Lustig, lustig, traleralala,

bald ist Nikolausabend da,

bald ist Nikolausabend da!

Dann stell ich den Teller auf,

Niklaus legt gewiss was drauf.

Lustig, lustig, tralalalala...

Wenn ich schlaf, dann träume ich:

Jetzt bringt Nikolaus was für mich.

Lustig, lustig, tralalalala...

Wenn ich aufgestanden bin,

lauf ich schnell zum Teller hin.

Lustig, lustig, tralalalala...

Niklaus ist ein guter Mann,

dem man nicht genug danken kann.

Lustig, lustig, tralalalala...

Doch es gibt noch weitere Nikolauslieder, wie zum Beispiel: „Nikolaus Nikolaus (pack die Taschen aus)“:

Basteltipps: So könnt ihr mit Kindern einen Nikolaus basteln

Wenn ihr mit euren Kindern an Nikolaus etwas Schönes basteln möchtet, gibt es online verschiedene Bastelanleitungen. Wir haben euch ein Beispiel ausgesucht. Alles was ihr für den selbstgebastelten Nikolaus benötigt, ist:

Alufolie

Klebestift

Klebstreifen

(leere) Klopapierrolle

Schere

Lineal

Stift

Biegeplüsch (= Pfeifenputzer)

goldfarbenen Stift (am besten ein Lackstift)

Papier (rot, weiß)

rotes Krepppapier

roten Stoffrest oder rote Serviette

Buntstifte oder Filzstifte (für das Gesicht des Weihnachtsmanns)

Watte für den Bart

Habt ihr alle Utensilien zusammen, dann schaut euch das nachfolgende YouTube-Video an und bastelt mit den Kindern euren eigenen Nikolaus.