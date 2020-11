Der erste Advent steht vor der Tür, die Weihnachtsdekoration wird so langsam ausgepackt und in wenigen Tagen ist auch schon Nikolaus. Zum Nikolaustag am Sonntag, 6. Dezember 2020 verschicken viele gerne schöne Sprüche, süße Grüße und lustige Reime per Whatsapp oder Nachricht an ihre Liebsten. Doch nicht jeder hat eigene Ideen. Daher haben wir euch eine große Auswahl zusammengestellt – ganz einfach kopieren und verschicken.

Witzige Sprüche zum Nikolaus

Schlitten und Rentier? Ich denke, dass der Nikolaus heutzutage mit SUV und Navi unterwegs ist. So wird er sicher auch den Weg zu dir finden!

Nikolaus zu sein, das ist schwer, denn mancher Stiefel riecht so sehr, dass der Heilige kriegt, keine Frage, von Gott deswegen Erschwernis-Zulage.

Achtung… Wichtig… Bitte teilen! Ein bärtiger alter Mann in auffälliger roter Kleidung ist gesehen worden! Er will unschuldigen Menschen irgendwas in die Schuhe schieben.

Nikolaus, Nikolaus, Heiliger Mann, zieh die Sonntagsstiefel an. Reis damit nach Spanien, kauf Äpfel, Nüss, Kastanien! Bring den kleinen Kindern was, die Großen, die lass laufen, die können selbst was kaufen!

Lieber Nikolaus, ich wünsche mir ein dickes Bankkonto und einen schlanken Körper, bitte nicht verwechseln wie letztes Jahr, ok?

Warum kann der Nikolaus keine Kinder zeugen? – Weil er nur Äpfel und Mandarinen im Sack hat!

Pass‘ auf! Heute ist ein bärtiger Kerl mit einem Schlitten unterwegs, der die Gegend unsicher macht!

Ein Retro-Künstler ist der Mann, den man auch Niklaus nennen kann. Denn Jung und Alt liebt diesen Herrn, er bleibt für immer stets modern.

Reime für den Nikolaustag

Nikolaus hat schon begonnen, das Handy in die Hand genommen. Tippe ich den lieben Gruß, und schicke einen dicken Kuss!

In jedem Schokosortiment man jetzt den Nikolaus erkennt. Jetzt musst du wirklich rasen, sonst formt man ihn zum Osterhasen.

Ach, du lieber Nikolaus, komm ganz schnell in unser Haus. Hab’ so viel an dich gedacht! Hast’ mir doch was mitgebracht?

Lieber, guter Nikolaus, lösch’ uns unsere Fünfen aus! Mache lauter Einsen draus, bist ein braver Nikolaus!

Glöckchen klingt von Haus zu Haus, heute kommt der Nikolaus! Kommt durch Schnee, kommt durch Wind, kommt zu jedem braven Kind!

Toll ist der Nikolaus als Kind, seine Geschenke etwas besonderes sind. Ein Schock ist’s, wenn dir wird klar, dass er nur der Onkel war.

Wss poltert auf der Treppe, was poltert durch das Haus? Es ist gewisst, ich wette, der heilige Nikolaus.

Der Nikolaus bringt vielleicht Nüsse, aber leider keine Küsse. Darum von mir ein heißer Kuss, damit er hier nicht knutschen muss.

Nikolaus, sei unser Gast, wenn du was im Sacke hast. Hast du was, so lass dich nieder, hast du nichts, so pack dich wieder!

Der nikolaus ist echt und so ist Knecht Ruprecht! Und wer uns widerspricht, kriegt seine Geschenke nicht!

Computer, iPhone und auch Handy, sind für junge Leute trendy. Ob der liebe Niklaus-Mann Hightech auch verschenken kann?

Weißer Bart, dicker Bauch: Kein Zweifel, da steht der Nikolaus. Liebe Kinder, nun schön brav aufgepasst, den braven Kindern hat er etwas mitgebracht.

Als Frontmann vor dem Weihnachtsmann, reist du alljährlich bei uns an. Wir warten auf den Weihnachtsmann, du wunderbares Vorprogramm.

Ein Navi braucht der Niklaus nicht, er findet dich auch bei schlechter Sicht. Drum raus die Schuhe vor die Pforte, damit er dort Geschenke horte.

Niklaus, Niklaus, huckepack, schenke mir was aus deinem Sack!

Schütte deine Geschenke aus, denn gute Kinder sind im Haus.

Ohren rot und Nase kalt, bist ja auch schon durchaus alt, drum Hut ab für deine Taten, werden wieder auf dich warten.

Der Nikolaus kommt heut zu dir, schickt einen lieben Gruß von mir. Was Süßes noch ganz virtuell, denk dir den Genuss und iss es schnell!

Rote Wangen, halb erfroren, die Kinder warten mit kalten Ohren. Der Nikolaus ist nicht mehr weit, bald kommt er in die warme Stube geschneit.

Heute ist Nikolaustag, da grüße ich jeden, den ich mag. Mein Geschenk, das kommt von Herzen, keine Rute soll dich schmerzen. Kein Zwang, kein Muss, nur ein dicker Kuss.

Der 6. Dezember ist schon bald und Nikolaus kommt aus dem Wald. Hat auch Ruten mitgebracht, damit der Böse nicht mehr lacht. Aber bei Süßem für die Guten, verzichtet er auf seine Ruten.

Du guter alter Nikolaus, du Freund der Kinder nah und fern, leer’ deinen Sack heut’ bei uns aus, wir alle haben dich so gern.

Der Nikolaus ist ein braver Mann, bringt den kleinen Kindern was. Die Großen lässt er laufen, die können sich selbst was kaufen.

Der Nikolaus hat mir gesagt, du hast das Jahr dich nicht beklagt. Drum wünsche ich bei dir zu Haus, einen tollen Nikolaus!

Ob ins Gebirge, ob ans Meer, der Nikolaus kommt sehr weit her. Ja selbst auf flachem Land, füllt er die Schuhe bis zum Rand.

Schöne Sprüche für Nikolaus 2020

Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freun! Lustig, lustig traleralera! Bald ist Nik´lausabend da, bald ist Nik´lausabend da.

Freude ist in jedem Haus, heute kommt der Nikolaus. Er kommt durch Schnee, er kommt durch Wind. Er kommt zu jedem braven Kind.

Frohes Fest! In diesem Sinn, schreib‘ ich meine Grüße hin.

Zimt- und Bratapfelduft ziehen durchs Haus, Groß und Klein warten auf den Nikolaus. Putzt eure Schuhe und stellt sie fein auf, Geschenke gibt es für die Guten zuhauf.

Nikolaus steht vor der Tür, einen lieben Gruß übersende ich dir! Lass es dir gutgehen an allen Tagen, doch überlaste nicht deinen Magen!

Süße Sprüche zum Nikolaustag

Schatz, war bei dir der Nikolaus und richtete dir mein Küsschen aus? Ich gab ihm eins, dass er’s dir schenke, zu zeigen, dass ich an dich denke!

Nichts ist kostbarer als Du für mich! Auch nicht zu Nikolaus: Ich liebe dich!

Nikolaus GIFs kostenlos zum Verschicken

Wer es etwas bunter und kreativer mag, kann sich auch online GIFs herunterladen. Viele Seiten bieten dies kostenlos an. Wir haben euch eine kleine Auswahl erstellt:

Nikolaus 2020: Lustige Bilder zum Versenden

Zum Nikolaustag gibt es auch zahlreiche schöne und lustige Bilder, die sich zum Verschicken eignen. Auch hier haben wir euch ein paar Beispiele, wo ihr kostenloses Material findet.

Nikolaus 2020: Videos für Whatsapp

Wer statt eines Spruchs lieber ein Video verschicken möchte, findet online einiges. Auf Youtube gibt es diverse Grüße als Videobotschaft. Wir haben euch ein paar Beispiele ausgesucht:

Youtube Grüße zu Nikolaus - 1

Youtube Grüße zu Nikolaus - 2

Youtube Grüße zu Nikolaus - 3

Wir wünschen euch einen wundervollen Nikolaustag, eine bessichtliche Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage.