Am 24.2. hat Präsident Wladimir Putin den Befehl zum Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine gegeben

Seitdem sind immer mehr Menschen auf der Flucht

Die Welt hofft auf ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine

in der Ukraine In den Bemühungen um eine diplomatische Lösung ist aktuell von der Neutralität der Ukraine die Rede - doch was bedeutet das?

Neutralität der Ukraine nicht ausgeschlossen

Über eine Neutralität der Ukraine zu sprechen, schließt das Land in Verhandlungen mit Russland nicht aus. „Solche Fragen ließen sich in Verhandlungen diskutieren, das ist durchaus möglich“, sagte Ihor Showkwa, außenpolitischer Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Er ging damit auf die Frage ein, ob die Ukraine bei Verhandlungen bereit sein könnte, einen neutralen Status zu akzeptieren. Doch was bedeutet diese Neutralität der Ukraine?

Neutralität der Ukraine - Was bedeutet das?

Neutralität: Ein Staat geht die völkerrechtliche Verpflichtung ein, sich in einen zwischen anderen Staaten bestehenden Konflikt nicht einzumischen - und sich keinen militärischen Bündnissen anzuschließen. Neutralität kann durch einseitige Erklärung, aber auch durch Zwang bewirkt werden. Schweden und Finnland etwa sind seit Jahrzehnten neutral. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine denken die beiden Länder nun jedoch intensiver darüber nach, eine Nato-Mitgliedschaft anzustreben.

Neutralität der Ukraine: Der Bezug zur Nato und dem Krieg mit Russland

Die Nato-Osterweiterung ist ein wichtiges Thema im Ukraine-Krieg. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begannen ab 1999 immer mehr osteuropäische Länder, der Nato beizutreten: Tschechien, Ungarn und Polen waren die ersten. 2004 folgten Bulgarien, Rumänien, Slowenien, die Slowakei und die baltischen Staaten, 2009 kamen Albanien und Kroatien hinzu, 2017 Montenegro - zuletzt 2020 Nordmazedonien. Das Verteidigungsbündnis ist damit auf mittlerweile 30 Mitglieder gewachsen. Die Aufnahme neuer Staaten in die westliche Allianz und damit eine „Nato-Osterweiterung“ ist im Nato-Vertrag ausdrücklich vorgesehen. Seit 2019 ist ein Nato-Beitritt als Ziel auch in der Verfassung der Ukraine festgelegt. Russland ist der westliche Zusammenschluss ein Dorn im Auge und fordert, dass Kiew darauf verzichtet und seine Neutralität erklärt.

Ist eine diplomatische Einigung im Ukraine-Russland-Konflikt noch möglich?

Nachdem eine diplomatische Einigung seit Kriegsbeginn kaum mehr möglich schien, könnte es nun doch in die richtige Richtung gehen: Der Kreml hatte am Mittwoch von "Fortschritten" in den Gesprächen mit Kiew gesprochen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte zudem, die russischen Truppen hätten nicht den Auftrag, "die aktuelle Regierung zu stürzen" oder die "Eigenstaatlichkeit" der Ukraine zu zerstören. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte den Angriff auf die Ukraine zuvor damit begründet, das Nachbarland "entmilitarisieren" und "entnazifizieren" zu wollen.