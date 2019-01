Rheinfelden / DPA

Auf dem Schulweg nach Hause ist ein neun Jahre alter Junge in Rheinfelden (Kreis Lörrach) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge war am Mittwoch nach Unterrichtsende mit dem Roller auf dem Gehweg gefahren und plötzlich auf die Straße gewechselt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort erfasste ihn ein Auto und schleuderte ihn auf die Straße. Der Neunjährige wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Autos erlitt einen Schock.

