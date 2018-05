Heilbronn Neunjähriger läuft vor Bus auf Straße: Von Auto angefahren

Heilbronn / DPA

Ein Neunjähriger ist nach dem Aussteigen aus einem Bus von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Linienbus am Freitag in Heilbronn gehalten, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Der Junge lief danach sofort vor dem Bus auf die Fahrbahn. Dabei wurde er vom Auto eines 61-Jährigen erfasst, das gerade an dem Bus vorbeifuhr. Der Junge wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall zeige, dass an einem haltenden Bus „nur mit äußerster Vorsicht vorbeigefahren werden“ sollte, betonte die Polizei.

Mitteilung der Polizei