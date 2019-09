Beim Brand in einer Küche in Mannheim sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagabend. Die Bewohner - ein Mann und eine Frau zwischen 50 und 60 Jahren - seien zur Beobachtung einer möglichen Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht worden. Zunächst hatte es geheißen, in der Wohnung sei zum Zeitpunkt des Brandes niemand gewesen.

Mehrere Bewohner des vierstöckigen Hauses hätten zudem über Atembeschwerden geklagt. Die betroffene Wohnung sei vorerst nicht bewohnbar, hieß es.