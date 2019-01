Freiburg Neujahrsempfang: Mehr als 100 Trachtenträger beteiligen sich

Freiburg / DPA

Mehr als 100 Träger bunter Trachten aus ganz Südbaden haben am Montag in Freiburg das neue Jahr begrüßt. Beim traditionellen Neujahrsempfang der Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer (parteilos) zeigten sie bekannte Trachten wie den für den Schwarzwald typischen leuchtend roten Bollenhut. Aber auch Mitglieder der historischen Bürgerwehren aus Freiburg, Gengenbach, Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) und Waldkirch (Kreis Emmendingen) marschierten mit ihren Uniformen und Säbeln auf. Hinzu kamen Gruppen aus Frankreich und der Schweiz. Die Veranstaltung zum Jahresbeginn hat Tradition: Seit mehr als 60 Jahren werden die Trachtenträger der Region den Angaben zufolge zum Neujahrsempfang in den Basler Hof, dem Sitz des Freiburger Regierungspräsidiums, eingeladen.

