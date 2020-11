Schlagersängerin Vanessa Mai (28) lädt Gäste auf dem Youtube-Kanal von SWR Schlager zu einem etwas anderen Talk ein: Vom 5. November an plaudert sie unter dem Titel „On Mai Way“ jeweils donnerstags mit verschiedenen Gästen über alles, was ihr und denen so einfällt. Das Besondere daran: Die Sängerin und ihre Gäste sitzen nicht einfach nur herum und reden. Sie müssen sich bewegen und sich auch auf das ein oder andere gefasst machen - und das alles etwa 30 Minuten lang auf dem Laufband. „Das wird ein sehr anderes Talk-Format“, sagt die Musikerin. „Man wird herausgelockt aus seiner normalen Rolle.“