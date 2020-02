Im Höchstleistungsrechenzentrum HLRS in Stuttgart geht ein neuer Supercomputer ans Netz. Die Rechenanlage mit dem Projekt-Namen „Hawk“ wurde von dem Hersteller Hewlett Packard Enterprise (HPE) gebaut und ist vier Mal schneller als der bislang an dem Zentrum der Universität betriebene Großrechner namens „Hazel Hen“. Nach Angaben von HLRS-Direktor Michael Resch ist „Hawk“ gemeinsam mit dem „SuperMUC-NG“ in München der schnellste Computer Deutschlands, wenn er voraussichtlich im April/Mai seine volle Leistung entfalten wird. Im weltweiten Vergleich der Superrechner steht „Hawk“ laut Resch dann wohl etwa auf dem zehnten Platz.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (beide Grüne) und der Staatssekretär im Bundesforschungsministerium, Michael Meister (CDU), nehmen den Rechner heute in Betrieb. Bund und Land tragen die Investitionskosten von rund 44 Millionen Euro je zur Hälfte. Mit dem neuen Superrechner sind noch komplexere Simulationen für Wissenschaft und Industrie möglich. Ziel ist es, künftig auch von Menschen beeinflusste Entwicklung wie Pandemien oder Flüchtlingsströme zu berechnen. Resch hofft, dass man in drei bis fünf Jahren so weit sein wird. Solche Berechnungen sind nach Reschs Angaben besonders anspruchsvoll, weil menschliches Verhalten schwer vorhersehbar ist.

