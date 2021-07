Bund und Länder hatten sich beim neuen Bußgeldkatalog auf schärfere Regeln geeinigt.

Wann treten die Regeln des neuen Bußgeldkatalogs in Kraft?

Die von Bund und Ländern nach langem Ringen geplanten Änderungen im Bußgeldkatalog mit schärferen Sanktionen für Raser sollen möglichst im Herbst in Kraft treten können. Ein entsprechender Verordnungsentwurf wurde Ländern und Verbänden am 29. Juni zur Beteiligung zugeleitet, wie das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage mitteilte. „Ziel ist es, das Verfahren im Herbst mit der Verkündung im Bundesgesetzblatt abzuschließen“, sagte eine Sprecherin. Dafür muss der Bundesrat den Änderungen zuvor noch zustimmen. Wie teuer es dann beim Nichteinhalten der Rettungsgassen, zu hoher Geschwindigkeit und Co. wird, zeigt folgender Artikel.

Neuer Bußgeldkatalog 2021 kam im April

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seine Länderkollegen hatten sich im April auf einen neuen Katalog geeinigt, der deutlich höhere Bußgelder bei mehreren Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) vorsieht.

Wer innerorts 16 bis 20 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, soll statt 35 Euro künftig 70 Euro zahlen müssen.

Rasern, die mit 91 km/h statt den erlaubten 50 durch die Stadt fahren, sollen 400 Euro statt 200 Euro drohen.

Formfehler bei Straßenverkehrsordnung 2020

Der Streit zog sich seit Februar 2020 hin. Damals war eine Änderung der StVO beschlossen worden, die vor allem auf mehr Schutz für Radfahrer zielte. Sie musste aber wegen eines Formfehlers auf Eis gelegt worden. Deshalb galten die alten Regeln vorerst weiter. Inhaltlich gab es massiven Ärger über niedrigere Schwellen für Fahrverbote für Raser, die der Bundesrat eingefügt hatte. Vor allem die Union hatte dies kritisiert – sie sind nun vom Tisch.