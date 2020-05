Ein neuer Abschnitt des Neckartalradwegs ist am Samstag in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) freigegeben worden. Das teilte das Ministerium für Verkehr mit. Damit sei eine wichtige Radweglücke geschlossen worden, hieß es in der Mitteilung. Der Neckartalradweg reicht von Villingen-Schwenningen bis nach Mannheim. Der Bau des Radwegabschnitts hatte bereits im September 2019 begonnen und findet jetzt zwei Monate früher als geplant seinen Abschluss. Die Kosten von rund 1,2 Millionen Euro wurden hauptsächlich vom Bund übernommen, doch auch die Gemeinde Kirchentellinsfurt beteiligte sich mit 11 500 Euro und der Landkreis Tübingen mit 90 000 Euro.