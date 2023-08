Im September verabschiedet sich nicht nur der Herbst – zumindest aus meteorologischer Sicht –, es gibt auch wieder jede Menge Neuerungen. Die betreffen dieses Mal vor allem Autofahrer und einige Stromkunden. Aber auch für Rentner und alle, die eine Steuererklärung abgeben müssen, gibt es Dinge zu beachten. Alle wichtigen Änderungen im September bei uns in der Übersicht:

Wer ein Auto neu gekauft hat, kann nun schneller und einfacher mit diesem am Verkehr teilnehmen, denn ab dem 1. September ist dank der Fahrzeug-Zulassungsverordnung die Online-Zulassung des PKW ausreichend . Das spart vor allem Zeit! Bisher mussten die Fahrzeughalter auf die postalische Zusendung von Plakette und Papier warten, ab jetzt reicht der digitale Bescheid. Positiver Nebeneffekt: Die Kosten für den digitalen Vorgang sollen niedriger sein als bei der Zulassung vor Ort.

Auch Sonderzeichen für Oldtimer und Saisonfahrzeuge können jetzt online beantragt werden. Einzige Voraussetzung für die Online-Zulassung ist ein Personalausweis mit Online-Funktion sowie ein Ausweis-Lesegerät oder die kostenlose „AusweisApp“ des Bundesministeriums.

Aufpassen müssen ab September übrigens auch alle Diesel-Autohalter, denn die Abgasnorm wird noch einmal strenger und wechselt von Stufe 6d in 6e. Das bedeutet: Der Stickoxid-Grenzwert wird noch einmal von 80 Milligramm auf 60 Milligramm pro Kilometer gesenkt. Diese Regelung gilt vorerst nur für alle neuen Pkw-Typen, ab November 2024 dann für alle Neuzulassungen.

Bis zu 5000 Euro können Rentner aus einem Härtefallfonds erhalten – sofern sie das Geld beantragt haben. Das geht nur noch bis Ende September und auch nur für eine bestimmte Gruppe an Rentnern: Der Fonds richtet sich an Rentner, die von der Ost-West-Rentenüberleitung betroffen sind, sowie an jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler. Liegt bei ihnen die Rente nur knapp über der Grundsicherung, können sie die finanzielle Unterstützung beantragen.