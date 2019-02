Heidelberg Neue Prüfungsordnung für junge Ärzte getestet

Heidelberg / DPA

Die neue Prüfung für Medizinstudenten ist am Mittwoch an der Uniklinik Heidelberg getestet worden. Die Ausbildung von jungen Ärzten soll so geändert werden, dass Bedürfnisse und Anliegen des Patienten im Zentrum der medizinischen Versorgung stehen. „Wir wollen das bisherige Prüfungskonzept ändern, weil der Patient zu kurz kommt“, sagte Jana Jünger, Direktorin des Instituts für Medizinische und Pharmazeutische Prüfungsfragen. Zu oft verstehe der Patient die Sprache der Ärzte nicht, und die Kooperation der Berufsgruppen am Krankenhaus laufe nicht rund.

Neu ist die Prüfung am Patientenbett. Von den Studierenden wird eine Aufnahme der Krankengeschichte, eine Untersuchung, eine Diagnose, eine Therapieempfehlung sowie ein Patientenbericht erwartet. Laut Masterplan soll Sozialkompetenz künftig einen höheren Stellenwert erhalten. Vom Bild des Halb-Gottes in Weiß müsse man sich endgültig verabschieden, betonte Jünger.

