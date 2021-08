Die Liniesei erstmals im Mai 2021 entdeckt worden in zwei afrikanischen Provinzen. Dieteilen diese Informationen in einermit. Sie ist auf MedRxiv einsehbar . Dabei handelt es sich um einen Dokumentenserver für Preprints aus Medizin und dem Gesundheitsbereich. Wissenschaftlichewerden dort als noch nicht begutachtete Manuskripte für jeden frei zugänglich gemacht – noch bevor sie formal veröffentlicht werden. Dierund um die Linie C.1.2. wurden Ende August veröffentlicht.

sei mittlerweile in allen neuns nachgewiesen worden. Auch insoll es bereits Fälle geben, etwa in Portugal und der Schweiz. Die Forscher bezeichnen die neue Entdeckung als „besorgniserregend“. Dieweise nämlich im Gegensatz zum Ursprungsvirus 59 Mutationen auf. Aus diesem Grund soll siesein. Bisher ist nicht klar, was das für den Corona-Impfschutz bedeutet.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schrieb auf Twitter über die neue Corona-Variante und bezeichnet sie als „eine potentiell sehr gefährliche SarsCov2 Variante“. Jedoch sei noch nicht klar, ob sie gefährlicher ist als die Delta-Variante. Klar ist für Lauterbach aber, dass man Impfstoff nach Afrika geben müsse.

Wie gefährlich die neue Corona-Variante C.1.2. ist, kann noch nicht abschließend gesagt werden. In der Studie der südafrikanischen Forscher heißt es jedoch, dass die 59 Mutationen der Variante in Verbindung mit einer erhöhten Übertragbarkeit stünden. Außerdem ist die Rede von einer „erhöhten Fähigkeit, Antikörpern auszuweichen“.

Der amerikanische Epidemiologe Eric Feigl-Ding spricht davon, dass die neue Corona-Variante den bislang größten genetischen Abstand des Corona-Typs aus Wuhan habe

Laut der Zeitung New Frame habe das Gesundheitsministerium Südafrikas inzwischen die WHO informiert, welche die Situation jetzt beobachtet. Diesei jedoch aktuell noch sehr gering, so die NICD-Wissenschaftlerin Penny Moore. Diehabe in den vergangenen Monaten aber leicht zugenommen, erklärte das südafrikanische Institut für Infektionskrankheiten am Montag. Ob die Corona-Impfstoffe gegen diese Variante wirksam sind, kann noch nicht abschließend beurteilt werden.